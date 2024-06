Ispitima iz francuskog i grčkog jezika za učenike danas počinje državna matura čiji će prvi rok trajati do kraja lipnja, a o rezultatima ovisi upis na željeni fakultet.

Državnu će maturu ove godine polagani 31.478 maturanata, od kojih 16.048 iz strukovnih škola, odnosno 10.770 gimnazijalaca. Za razliku od prošlih godina, ovoga puta maturanti mogu prijaviti maksimalno pet, a ne šest izbornih predmeta, a povećan je i broj književnih djela za esej iz hrvatskog. Prošle godine su za esej morali pripremiti četiri književna djela, a ovoga puta ih je na popisu osam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jer se pokazalo nepotrebnim, a školama stvaralo provedbene probleme. Znamo da studijski programi neki uopće ne traže izborne predmete, a oni koji traže, traže eventualni jedan. Tako da učenici neće biti zakinuti", objasnio je ranije ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović.

Državna matura će se u prvom roku pisati do 27. lipnja, a drugi dan prvog tjedna na rasporedu su španjolski i latinski 5. lipnja, a talijanski i filozofiju kandidati će pisati 6. lipnja. Ispiti iz njemačkog, vjeronauka i etike na redu su 7. lipnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi tjedan pisanja prvi je na rasporedu jedan od obveznih ispita - engleski jezik, i osnovna i viša razina polažu se isti dan, 10. lipnja. Idući dan na redu su likovni i informatika dok će fiziku i glazbeni kandidati polagati 12. lipnja. Psihologija i geografija na redu su 13. lipnja, a dan poslije slijede biologija i povijest.

Matematika zadnja na redu u prvom roku

Testovi materinskih jezika nacionalnih manjina - češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog otvaraju reći tjedan mature, 17. lipnja, a dan nakon pišu se eseji iz tih istih predmeta. Politika i gospodarstvo te logika pišu se 19. lipnja, a kemija i sociologija 20. lipnja. U završnom tjednu mature na redu su preostala dva obvezna predmeta. Prvi dio ispita iz hrvatskog, test i sažetak, pisat će se 24. lipnja, a dan kasnije polaže se esej. Zadnji je na rasporedu ispit iz matematike – obje razine pisat će se 27. lipnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ove godine izborni ispiti s najviše prijava (više od 1500) su, prema podacima NCVVO-a fizika (7282), biologija (5021), politika i gospodarstvo (4380), kemija (3905), informatika (3179), psihologija (2892) i likovni (1574).

Od obveznih predmeta, najviše prijava ima matematika 30.090, od čega je osnovnu razinu prijavilo 17.996, a višu 12.094 pristupnika. Slijedi hrvatski jezik koji je jedinstven ispit, odnosno ne postoji više osnovna i viša razina, a prijavilo ga je njih 29.275. Engleski je prijavilo 28.267 kandidata, pri čemu višu razinu 18.079, a osnovnu 10.188.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rezultati ljetnog roka bit će objavljeni 10. srpnja s rokom za prigovore do 12. srpnja i konačnom objavom rezultata 17. srpnja. Prijave za drugi rok trajat će od 18. do 31. srpnja, a ispiti kreću 21. kolovoza te će trajati sve do 6. rujna.

Prijevremeni rezultati drugog, odnosno jesenskog roka mature bit će objavljeni 11. rujna. Rok za prigovore istječe dva dana kasnije, 13. rujna nakon čega konačni rezultati izlaze 18. rujna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Norijada, totalno ludilo cijeli dan, ali neki maturanti već imaju velike planove: 'Idem šljakat u Njemačku'