Nalazimo se u ciklonalnom polju, frontalni poremećaji prešli su Alpe i iduća dva dana će se, uz vlažan zrak sa Sredozemlja, premještati preko naših krajeva. U takvim okolnostima već u jučer navečer u središnjim predjelima, te osobito u noći na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi.

Utorak

Pljuskovi na Kvarneru u dva vala, a jači će se premještati ujutro i preko istoka zemlje. Neki od tih pljuskova zahvatit će i sjever Dalmacije, gdje u njenoj unutrašnjosti može biti lokalnog grmljavinskog nevremena, kao i na sjevernom Jadranu. Noć neće biti tako topla i neugodna, posebice na kopnu. Najniža temperatura između ugodnijih 15 i 18 Celzija, ali duž obale uz jugo još uvijek između 19 i 22 stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prestanak kiše, a i oblaci će se postupno stanjivati pa će biti sunčanih razdoblja, osobito južnije. Tek mala vjerojatnost za koji pljusak. No, uz slab do ponegdje umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, osjetno svježije nego ovih dana. Bit će tek stupanj ili dva iznad 20 stupnjeva.

Na istoku sve sunčanije, ali u Posavini i oko slavonskog gorja može biti još kojeg grmljavinskog pljuska, lokalno i jačeg. Vjetar uglavnom slab sjeverni, a temperatura između 23 i 25 Celzija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano, lokalno uz malo kiše ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju, gdje uz granicu sa BIH može biti u početku i nevremena. Slabo do umjereno jugo, tek malo manje toplo, ali činit će se ponegdje još uvijek vruće i sparno.

Na sjevernom Jadranu sunčaniji drugi dio dana, a tek rijetki zaostali pljusak još je moguć u gorju. No, ponovno se izraženiji pljuskovi na Kvarneru očekuju kasnije navečer. Vjetar većinom slab, a temperatura malo niža, od 20 Celzija u gorskim područjima do 25-26 uz samo more.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do kraja tjedna na kopnu

Iduća dva dana na kopnu još promjenjivo i razmjerno svježe. U noći na srijedu novo jače naoblačenje s kišom, lokalno moguće jačim pljuskovima, a danju će se prolazno razvedriti. No, još jedan kišni val nas očekuje u prvom dijelu četvrtka, uglavnom na istoku zemlje. Od petka, nakon svježijeg jutra, posvuda stabilnije i sunčanije te danju opet vrlo toplo, posebice krajem tjedna i sparno.

Do kraja tjedna na moru

Do petka će se lokalno izraženiji pljuskovi redati uglavnom na sjevernom dijelu Jadrana, dok će južnije biti većinom suho, tek poneki pljusak u Zagori. U četvrtak prolazno bura, tjera zaostale oblake pa će od petka uz tek povremen maestral biti sunčano i vrlo toplo.