Plenković o curenju informacija: 'Nije ih istresla moja pokojna baka'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon predstavljanja prijedloga državnog proračuna u Saboru.

Uvodno je rekao da je s ministrom Primorcem predstavio nacrt proračuna za 2025. s projekcijom za 2026. godinu.

Naveo je da taj nacrt daje jasan smjer politike koju će voditi u naredne tri godine te da se očekuje rast hrvatskog gospodarstva od 3,6 posto i inflacija od oko 2,9 posto. Također, očekuje se niži rast inflacije sljedeće godine.

Kada usporedimo 2016. godinu i 47 milijardi eura BDP-a s 86,4 milijarde eura ove godine, te uzimajući u obzir da će BDP iduće godine iznositi 92,6 milijardi eura, možemo reći da je u devetoj godini mandata ove Vlade to politika hvatanja koraka s članicama EU-a koje su ušle u Uniju deset godina prije Hrvatske.

Novinari su pitalli da je rasprava je dobrim dijelom išla u smjeru uhićenja Beroša, a SDP je napustio Sabornicu jer ne žele sudjelovati u ismijavanju građana.

Plenković je rekao: "Dobro, to su te manje igrice, što će reći. Proračun je dobar, ekonomska situacija nikad bolja, realno imamo najveću zaposlenost, visok rast, inflacija se smanjuje... Nema kraja u Hrvatskoj u kojoj nema enormnih ulaganja, pa se love za ovo. Meni je ovo više žao nego njima."

Informacije koje se tiču EPPO-a, danas brza reakcija, jeste li zadovoljni? "Ne znam čemu taj ciničan pristup," odgovorio je. Na daljnje novinarsko pitanje da li je zadovoljan brzom reakcijom DORH-a i da je rekao da je nečuveno što su poruke izašle van, ponovio je: "Cinični ste. Vi ste u poziciji da me pitate što mislim. Netko je od vaših kolega pitao kako to da je izašla informacija koja je sada potpuno tajna, normalno je da, ako se to netko istrese kolegama, to nije istresla moja pokojna baka. Normalno je da nadležni postupaju."

