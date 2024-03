SVI U EKSTAZI / Plenković poput Rockyja opet ušetao među HDZ-ovce uz 'Eye of the tiger'

Andrej Plenković je u Čakovcu gdje HDZ obilježava 34. obljetnicu osnutka stranke u Međimurskoj županiji. Na ulasku u Centar za kulturu Čakovec, nakon najave, zasvirala je pjesma "Eye of the tiger" američkog rock sastava koja je široj javnosti postala poznata zbog filma Rocky sa Sylvesterom Stalloneom u glavnoj ulozi. Dok je ulazio u dvoranu, dočekan je uz ovacije i pljesak. Dobro raspoloženi Plenković prolazio je kroz gomilu i rukovao se s mnogima od njih. I nije to prvi put da Plenković ulazi uz taktove ove pjesme među HDZ-ovce. Učinio je to i u Lisinskom na Općem saboru HDZ-a prije dva dana. Tradiciju je, inače, uveo još 2016. godine kada je pobijedio na parlamentarnim izborima.