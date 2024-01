Premijer Andrej Plenković obratio se na početku sjednice Vlade. "Prošli petak Sabor je donio jedan od najznačajnijih zakona u ovom mandatu. Riječ je o Zakonu o hrvatskom jeziku", kazao je. Komentirao je i aktualnu temu koja se odnosi na izmjene Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti nasilja u obitelji.

"Zakon je prošao prvo čitanje. U prostoru između dva čitanja Vlada je kao što to obično radi, osluškuje stavove struke, ali i političke procjene. Mi smo, kao što je i najavio ministar Malenica odlučili dodati još jedan stavak u članak 307. kojim bismo ponovili segment žrtve kaznenog djela, segment interesa obrane ili drugi pretežiti javni interes. Ponavljam ono što smo već učinili u prvom čitanju, kada smo izrijekom isključili bilo kakav uplit ovih odredbi Zakona na novinare. Ovo nije posljedica bilo čijeg političkog pritiska, niti medija, niti opozicije, Ovo je potreba Vlade da ukloni pogrešne i zlonamjrene interpretacije, i teze, a to je da ovaj članak ograničava pravo javnosti da bude informirana o predmetima javnog interesa. Cilj članka je zaštita presupmcije nevinosti, privatnosti sudionika u postupku i probitaka samog postupka", kazao je premijer.

"Kod nas je curenje podataka iz izvida postala uobičajena pojava u medijski interesantnim predmetima za koju neovisno o ishodu samog postupka i šteti koja je na taj način počinjena u pravilu, ne odgovara nitko. Takav praksa je za one koji su zaduženi za progon postala prihvatljiva, a za one koji dijele podatke iz istraga izostanak bilo kakve posljedice postalo je poticaj da to čine i dalje. Nema ničeg prihvatljivog u tome da represivna tijela tajno s medijima dijele dijelove spisa do kojih su došli korištenjem svojih ovlasti i to ne zato da bi otkrili moguću nezakonitost, već zato što smatraju da bi to moglo biti zanimljivo javnosti", dodao je.

