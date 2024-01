Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije o aktualnim temama.

Novinari su ga pitali i napisima u medijima oko rušenje Milanovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čovjek je u procesu, prosvijetlio se nakon tri godine. To je potpuno smiješno. Nije loše pratiti tko je sve protiv oko izbora glavnog državnog odvjetnika", kazao je Plenković.

"Čuo sam se s gospođom Šipek, obavijestio sam je, to je pristojno i fer. Oni će imati tranzicijsko razdoblje. Toliko laži, neistina, neimenovanih izvora koji su pisali potpune gluposti i budalaštine, to su gluposti. Ne znam čemu takav šušur. Dilema nema, javilo se četvero kandidata, mi smo jednoglasno odabrali gospodina Turudića. On je među njima bio najbolji", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kupovanje odijela

"Što to mene briga, to nema veze s njegovim budućim poslom. Vido sam te naslove, nisam čitao. Idemo malo podijeliti stvari, Uskok je nadležan za kazneni progon", kazao je.

Ne bih špekulirao o tome, kazao je na pitanje o budućnosti Turudića oko kupovanja odijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa