Pitali smo ChatGPT da napiše govore za predsjedničke kandidate: Evo što je predložio

Nakon održanog prvog kruga predsjedničkih izbora stvari su jasne i 12. siječnja Hrvati će opet na birališta kako bi izabrali predsjednika.

Veliki favorit je aktualni predsjednik Zoran Milanović kojem je zapravo za dlaku izbjegla pobjeda već u prvom krugu, budući da je osvojio 49,09 posto glasova, a s druge strane stajat će Dragan Primorac, koji je osvojio iznenađujuće malih 19,35 posto glasova birača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uglavnom, čeka nas 10 dana kampanje u kojoj se može očekivati svašta. Upravo iz tog razloga, zatražili smo od ChatGPT-a da napiše što bolje govore za oba kandidata. Donosimo vam rezultat koji smo dobili, a vi sami procijenite koliko su ovi govori dobri i odražavaju li uistinu ono što kandidati predstavljaju.

Foto: Profimedia

Milanovićev govor kako ga vidi Chat GPT

Chat GPT predstavlja govor Zorana Milanovića:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Drage građanke i građani Republike Hrvatske,

Stojim ovdje danas pred vama jer imam nešto reći – iskreno, direktno i bez uljepšavanja. Takav sam bio uvijek, i takav ću ostati.

Prije pet godina dali ste mi povjerenje da budem vaš predsjednik. Nisam bio predsjednik elita, nisam bio predsjednik stranačkih poslušnika. Bio sam predsjednik svih vas – onih koji rade, koji stvaraju, koji se trude, ali i onih koji su razočarani, obeshrabreni ili ljuti. Znam da nisam svima udovoljio, jer, budimo realni, to nitko ne može. Ali nikada nisam igrao igre iza zatvorenih vrata. Sve što sam radio – radio sam otvoreno, s namjerom da Hrvatska bude dostojanstvena, slobodna i pravedna.

Što smo zajedno postigli?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U proteklih pet godina, unatoč svim izazovima, stajali smo uspravno. Hrvatska nije bila tiha ni pred kim. Nismo spuštali glavu kad su nas pokušali učiniti malima, a nismo se ni gurali tamo gdje nismo trebali. Naša vanjska politika bila je odmjerena, dostojanstvena i na razini jedne ozbiljne države. To nije bila politika podilaženja ili spektakla, nego politika koja je štitila naše interese – od Slovenije do Bruxellesa, od Washingtona do regije.

Ali neću ovdje stati i reći da je sve savršeno. Nije. Još uvijek imamo previše nepravde, previše ljudi koji odlaze iz Hrvatske jer ne vide priliku ovdje. Još uvijek imamo one koji se bogate na račun svih nas, dok obični ljudi jedva spajaju kraj s krajem. I to mora prestati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto se ponovno kandidiram?

Kandidiram se jer vjerujem da Hrvatska može biti bolja, ali samo ako je vodimo hrabro, iskreno i bez figi u džepu. Hrvatska ne treba političare koji govore ono što misle da ljudi žele čuti, nego ljude koji će reći ono što je istina, ma koliko to bilo neugodno.

Ovdje nećete čuti bajke o "zlatnim vremenima" koja samo što nisu stigla. Neću vam obećavati kule i gradove, jer nije vrijeme za iluzije. Hrvatska se ne gradi na velikim riječima, nego na poštenom radu, obrazovanju, ulaganju u ljude i, da, na hrabrosti da se suočimo s vlastitim slabostima.

Što nudim?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jasan smjer za Hrvatsku – Hrvatska mora biti zemlja koja zna tko je i što je. Zemlja koja se ne boji reći "ne" velikima kad je to potrebno, ali isto tako koja zna kada reći "da" radi budućnosti svojih građana.

Borba protiv nepravde i korupcije – Korupcija nije samo "nekoliko loših jabuka". To je sustav koji treba mijenjati. I dok mnogi pričaju o tome, ja ću vam reći – ne bojim se sukoba. Ne bojim se reći što mislim, a pogotovo se ne bojim onih koji misle da su nedodirljivi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vanjska politika s karakterom – U svijetu gdje mali često ostaju nezapaženi, Hrvatska neće biti tih igrač na margini. Vodit ćemo politiku koja štiti naše interese, od zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini do našeg mjesta u Europskoj uniji i svijetu.

Čovjek u centru politike – Nije ovo zemlja statistike, tablica i brojeva. Ovo je zemlja ljudi. Ljudi koji zaslužuju pravdu, priliku i dostojanstvo.

Za kraj

Mnogi će vam u ovoj kampanji pričati velike priče. Govorit će o "novim počecima", o "vizijama", o "čudima". A ja ću vam reći ovo: politika nije bajka. Politika je teška, ponekad frustrirajuća, ali nužna borba. Borba za to da vam djeca ne odlaze, da vas liječnik primi na vrijeme, da vam pravda ne bude prespora, i da vam država ne bude maćeha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je ono za što se borim. To je ono za što ću se nastaviti boriti.

Ako želite predsjednika koji će vam pričati bajke – nisam ja taj. Ali ako želite predsjednika koji će govoriti istinu, koji će vas poštovati, i koji će biti vaš glas, onda, vjerujem, znate što trebate učiniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jer ovo nije moj mandat – ovo je naš mandat. I zajedno možemo pokazati da Hrvatska nije zemlja za odustajanje.

Hvala vam i idemo dalje!

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Primorčev govor kako ga vidi ChatGPT

A ovo je govor Dragana Primorca, kako ga vidi Chat GPT:

Poštovane građanke i građani Republike Hrvatske,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas pred vama stojim kao čovjek koji je svoj život posvetio znanosti, obrazovanju i služenju domovini. Kao liječnik, znanstvenik i bivši ministar, imao sam priliku vidjeti što Hrvatska može postići kada iskoristimo svoj puni potencijal. No, isto tako, imao sam priliku svjedočiti našim izazovima – nepravdi, nejednakostima i sporosti promjena koje su prijeko potrebne.

Stojim pred vama ne kao političar, nego kao čovjek koji duboko vjeruje u snagu našeg naroda. Kandidiram se za predsjednika Republike Hrvatske jer smatram da možemo bolje. Hrvatska zaslužuje viziju, vodstvo i odlučnost kako bi postala zemlja u kojoj će svi imati priliku ostvariti svoje snove, bez obzira na to gdje su rođeni, što rade ili koga vole.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto sada?

Nalazimo se na raskrižju. Hrvatska je mlada članica Europske unije i NATO-a, ali moramo se zapitati: koristimo li te prilike za dobrobit svih naših građana? Zašto naši mladi, naša najveća snaga, i dalje napuštaju domovinu? Zašto naš obrazovni sustav ne priprema našu djecu za svijet sutrašnjice? Zašto smo još uvijek taoci prošlosti, umjesto da gradimo budućnost?

Vrijeme je da se okrenemo budućnosti. Vrijeme je da Hrvatsku pretvorimo u zemlju koja je primjer inovacija, pravde i solidarnosti. Zemlju u kojoj će svako dijete imati priliku za obrazovanje dostojno 21. stoljeća, u kojoj će liječnici i medicinske sestre ostati jer znaju da su cijenjeni, i u kojoj će poduzetnici biti potaknuti, a ne kočeni.

Moja vizija za Hrvatsku

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao čovjek iz akademske zajednice, znam da nema napretka bez ulaganja u obrazovanje i znanost. Moj cilj je da Hrvatska postane lider u Europi u području inovacija i istraživanja. Neka naši mladi umjesto da odlaze u inozemstvo, ostaju ovdje i grade karijere na temeljima vrhunskog obrazovanja.

Mladi i demografija

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrijeme je da mladi postanu prioritet! Zaslužuju stanove koje si mogu priuštiti, poslove koji ih ispunjavaju i priliku da osnuju obitelji u sigurnom i poticajnom okruženju. Politike za demografsku obnovu moraju biti strateške, a ne populističke.

Zdravstvo za sve

Zdravstvo nije privilegija, već pravo svakog čovjeka. Kao liječnik, znam kako unaprijediti sustav. Modernizacija, digitalizacija i poštovanje prema zdravstvenim radnicima bit će temelj promjena koje planiram podržati.

Pravosuđe i borba protiv korupcije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neće biti napretka dok ne vratimo povjerenje u naše institucije. Pravda mora biti brza, dostupna i jednaka za sve. Korupcija je bolest koja izjeda temelje našeg društva – vrijeme je da ju iskorijenimo.

Hrvatska u svijetu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska ima potencijal biti most između Istoka i Zapada, Sjevera i Juga. Kao predsjednik, promicat ću interese Hrvatske na globalnoj razini i poticati ulaganja koja će koristiti svim našim građanima.

Za kraj

Hrvatska je mala zemlja, ali s velikim potencijalom. Ponosan sam na našu povijest, kulturu i ljude, ali vjerujem da tek sada možemo pokazati svoju snagu. Ovo nije samo moja kampanja – ovo je naša kampanja. Kampanja za bolju Hrvatsku, za Hrvatsku nade, znanja i zajedništva.

Pozivam vas da mi se pridružite na ovom putovanju. Ne obećavam čuda, ali obećavam rad, transparentnost i odgovornost. Zajedno možemo stvoriti Hrvatsku kakvu zaslužujemo – zemlju u kojoj će svatko imati šansu za bolji život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zato, krenimo zajedno. Jer Hrvatska može i mora bolje.

Hvala vam na povjerenju i podršci!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Stručnjakinja predviđa žestoku kampanju: 'Neće osvojiti karizmu u dva tjedna'