Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar je uhićen u Splitu, a policija ga je uhitila ispred Osnovne škole "Bol".

Njegovo uhićenje potvrdila je Splitsko-dalmatinska policija, a kako donosi Slobodna Dalmacija - u tijeku je kriminalistička obrada. Protiv Pernara će biti podnesene dvije kaznene prijave i to zbog prekršaja iz Zakona o javnom okupljanju i prekršaja iz Zakona protiv javnog reda i mira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je i dan ranije priredio performance s učenicima Prometne škole na Poljudu. Kako donosi Dalmacija danas, tamo su se oko njega okupili učenici, a on im je držao govore, rukovao se s njima. Navodno je organizirao i bizarno natjecanje i to u planku te je nagradio pobjednike.

"Sugerirao sam dečkima da je bolje da rade sklekove ili plank nego da si režu pimpek ili idu na gay paradu. Ali, opet, izbor je na svakom od njih. Neka oni prosude što žele. Mladi su budućnost ove zemlje, a ja ću se kandidirati na idućim izborima. Nisu budućnost oni koji su već jednom nogom u grobu", kazao je Pernar za Dalmaciju Danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izjavio je i da bi škole trebale organizirati natjecanje u planku i sklekovima te davati najboljima 1000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO Poput zvijezde i idola učenika: Ivan Pernar nastavlja svoju turneju po srednjim školama. A policije nigdje...

Tekst se nastavlja ispod oglasa