Točno tri tjedna ostala su do parlamentarnih izbora koji će po prvi put biti u srijedu i to 17. travnja. Tako ih je raspisao predsjednik Zoran Milanović koji je par sati nakon toga objavio da će biti kandidat SDP-a za premijera.

Radi toga reagirao je i Ustavni sud koji je poslao upozorenje Milanoviću da dok obavlja dužnost predsjednika ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne stranke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Događalo se svašta, iz SDP-ove koalicije otišlo je nekoliko stranaka, HDZ je diljem zemlje na svojim skupovima gdje se pušta 'Eye of the tiger' uz ulazak Andreja Plenkovića u dvoranu, a MOST je osim kandidata za premijera (Nikole Grmoje), u RTL-u Danas objavio tko bi mogao i u utrku za predsjednika Republike te su jedini dosad u DIP predali svoje kandidacijske liste.

Spojile su se stranke Domovinski pokret i Pravo i Pravda te će u prvoj izbornoj jedinici listu predvoditi Mislav Kolakušić. Možemo na izbore ide samostalno sa svojom kandidatkinjom za premijerku, Sandrom Benčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao što je RTL Direkt jučer doznao, Ivica Todorić ipak neće na izbore, ali zato će Damir Vanđelić. Mi vas stoga, abecednim redom pitamo, za koga ćete glasati na ovogodišnjim izborima:

Tekst se nastavlja ispod oglasa