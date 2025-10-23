Hrvati puše jeftino? Pogledajte cijene cigareta u svjetskim metropolama

Cijena cigareta drastično se mijenja od zemlje do zemlje. Dok u nekim državama košta manje nego kava u kafiću, u drugima je luksuzna roba.

Mjerama povećanja poreza i cijena duhanskih proizvoda, Europska komisija pokušava smanjiti konzumaciju te potaknuti građane na prestanak pušenja. Ipak, u nekim je državama takva mjera puno izraženija pa biste za kutiju Marlboro cigareta u Melbourneu izdvojili 27,6 eura.

Na drugom mjestu, kao metropola s najskupljim cigaretama, je Wellington gdje ista takva kutija košta 22,6 eura.

Odmah iza je London s prosječnom cijenom od 19,6 eura, a slijede Dublin sa 17,5 i New York gdje jedna kutija Marlboro cigareta stoji 16,2 eura.

U europskim metropolama cijena jedne kutije Marlboro cigareta varira, a najskuplja je u Oslu gdje košta 14,5 eura. Slijedi Pariz gdje je cijena 12,8 te Amsterdam s 12,2 eura.

Cigarete su ipak nešto jeftinije u Beču pa biste tamo izdvojili 6,4 eura, a u Zagrebu 4,8 eura.

Najjeftinije cigarete su u južnoameričkim i azijskim metropolama pa tako u Tokiju kutija cigareta stoji 3,6 eura, u Pekingu 3 eura, dok je najjeftinija u Rio de Janeiru gdje košta tek 1,7 eura.

