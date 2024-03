Pred nama je Veliki tjedan. Počinju pripreme za Uskrs, one duhovne, ali i one organizacijske - što i gdje kupiti i koliko potrošiti za blagdanski stol? Prema današnjoj računici sa zadarske tržnice, uskrsna košarica će biti nikad skuplja. Za nabavku namirnica za uskrsnu trpezu ostalo je svega tjedan dana, kao i za planiranje jelovnika od kojega malo tko odstupa.

"Janjetine malo, malo juhe, salate, malo uskrsnih pogača i tako jaja kuhanih, malo mlade kapule", diktira jelovnik njene obitelji Zadranka Milka, a Iva s Paga kaže da se i ne trudi gledati cijene. "Nikad ne računam. Što mi triba to kupim, što mi ne triba ne kupim. Ali, uvik kupim. Jaja, kapulu, meso, šunku, janjetinu, sir".

Koliko stoji uskrsna košarica mnogi krenu računati od jaja koja se tradicionalno nose na blagoslov. "Već su neki jaja naručivali za danas. A subota tamo, ova sedmica je udarna. Domaća jaja ja prodajem za 5 eura", kaže Jadranka Malta iz Briševa koja uz kokoši uzgaja i vlastito povrće.

Najskuplja su domaća jaja iz slobodnog livadnog uzgoja jer je poskupjela i hrana za kokoši, kažu na trgovkinje. Jeftinija jaja s farmi mogu se pronaći za gotovo upola manje novca. "One kokoši što trče, što nisu zavezane, predivna su jaja, žuta. Mislim da sam ih platio 2,80. Kakvih 5 eura, 5 eura sam ja platio meso u mesnici", kaže Zadranin Pero, a da su cijene jaja otišle u nebo, slaže se i Sukošanka Anita:

"Malo je previše, ali ja evo uspijem nabaviti po 4 eura. Meni je to na početku bilo jako teško, baš mi je teško padalo pri duši, ali nekako sam prihvatila. Vidim da nema druge".

Poskupjela i janjetina

Domaćice znaju da se nekoliko eura ipak može uštedjeti na bojama za jaja. Umjesto industrijskih boja i sličica, uvijek se može posegnuti za tradicionalnom recepturom na koju nas je podsjetila Mira Nikolić iz Zadra. "Uzeti crvenu kapulu, pa onda one ljuske od kapule, pa metnete u vruću vodu, to, pa skuhano jaje i onda se to oboja. Onda imate žućkasta, pa imate nekakve travke za isto tako na zeleno".

Od zelenjave u ovo doba najprodavaniji je mladi luk čija vezica stoji euro, a divlje šparoge, ovisno o debljini vezice, od 4 do 15 eura. "Šparoge traže najviše. Što ja znam koliko koštaju? A vidiš da ih ja neman. Pitaj onu tamo što ih prodaje!", kaže uz smijeh Nikolina iz Sikova.

U odnosu na lani poskupjela je i mlada janjetina, omiljeno glavno jelo mnogih obitelji za uskrsni ručak. "Prošle godine je bila 12 eura, sad 16. To je otišlo 4 eura kilo. (Koliko ljudi naručuju za Uskrs?) A ljudi čekaju zadnje dane. Svi traže domaću robu i nije bitna cijena. Barem taj dan", kaže mesar Dario Tokić.

Konačni izbor kupaca kao i uvijek odredit će veličina njihovog kućnog budžeta, ali i trgovci i kupci znaju da će za taj dan mnogi ići i preko svojih mogućnosti.