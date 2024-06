U Imotskom je u spektakularnom okruženju otkriven prvi spomenik Mercedesu na svijetu. U grad je tom prilikom stiglo više tisuća ljudi, ali i velik broj automobila, uključujući oko 700 oldtajmera iz cijele Europe, piše Radio Imotski.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Najviše automobila bili su marke Mercedes.

Napravljen od imotskog kamena

Otkrivanje spomenika, napravljenog od imotskog kamena u prirodnoj veličini, popratilo je mnoštvo kamera.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"To je imotski kamen koji ne možemo naći u jednom komadu, to je ljutac, to je naš dolit. Tvrd je, pretvrd i onda smo ga pilali na 12 mjesta kako bi ga mogli sastavit od imotskog kamena"', rekao je inicijator projekta Ivan Topić Nota ranije za RTL.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Spomenik je to svim iseljenicima koji su napustili Imotski, a nisu se uspjeli vratiti. Na događanju su se vijorile i hrvatska i njemačka zastava.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Fra Zoran Kutleša vodio je molitvu za sve imotske gastarbajtere.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

