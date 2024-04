Nakon što je predsjednik Zoran Milanović danas u obraćanju medija opovrgao jutarnje bombastične navode Olega Butkovića da predsjednik namjerava dati ostavku uoči izbora, Butković se u novoj objavi na Facebooku osvrnuo na cijelu sapunicu.

"Zorane, pa jesi se ti to predomislio? Ili si poslušao moj dobronamjeran savjet? I ti i ja znamo da si imao sve spremno za objavu ostavke, a čak ti je i plan aktivnosti do kraja tjedna, na stranicama Ureda Predsjednika, bio prazan. Ni sada nemaš nikakvu aktivnost u najavi za sutra. Ali nema veze. Bitno da si me poslušao i da možemo zaboraviti na tvoj lukavi plan koji si najavljivao.

P.S. Što ti je skrivila moja kravica Milova? Sedam puta si je spomenuo u svom obraćanju. Baš si je naciljao, ali nećeš mi je uzeti ni ti, ni tvoj rođak. Srdačan pozdrav, Oleg", napisao je Butković.

