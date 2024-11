Oglasila se ravnateljica Centra u kojem je preminuo dječak: 'Izražavam svoju duboku sućut i potresenost'

Ravnateljica centra Centra za rehabilitaciju Rijeka Iva Letina dala je izjavu za medije vezano za smrt dječaka koji se najvjerojatnije ugušio komadom hrane u zaključanoj sobi.

"Izražavam svoju duboku sućut i potresenost. Otkad se to dogodilo ja više nisam ni živa ni mrtva. S tolikim nedostatkom kadrova s kojima se susrećemo, u noćnoj smjeni je bila samo njegovateljica, s obzirom da ne možemo pokrivati drugačije. Dolazimo do velikog broja prekovremenih sati, do velikog zamora djelatnika", rekla je ravnateljica. Naglasila je da su u pitanju djeca s velikim teškoćama.

"Da je još deset djelatnika, bilo bi malo", kazala je.

Pojasnila je što se događalo na dan kada je dječak stradao.

"Mene su pozvali, bila sam s njima do tri ujutro, obavijestila majku, Zavod za socijalnu skrb Zadar, državnu tajnicu drugo jutro. Ispadi tog djeteta su bili svakodnevni. Ministar i državna tajnica su rekli da sam zabranila da se zove prva pomoć. Svatko može potvrditi da sam striktno tražila da se zove prva pomoć. Izvješće i očitovanje sam tražila odmah. Je da su dijete nahranili u sobi, dijete je imalo ispade i ozljeđivalo djelatnike i korisnike. Djelatnici su trebali dati terapiju i ostaloj djeci, čekali su da se ispad smiri. Oni su čuli 10 do 7 po mojim saznanjima da on lupa vratima - ne znam koliko smo vrata promijenili. Dok su spremili zadnje dijete, u 8.20 djelatnica je otišla u vizitu, našla dijete bez svijesti, zvala hitnu pomoć koja je stigla za 20 minuta i krenuli su s reanimacijom", rekla je ravnateljica.

Bilo koji djelatnik može potvrditi da sam ja inzistirala da se zove hitna pomoć na svaki mig.

"Obdukcijski nalaz nismo dobili. Nalaz mrtvozornika je gušenje hranom. Policija je upoznata sa svime. Vjerujem da će se institucije baviti time", rekla je Letina. Imali su, naglasila je probleme s tim djetetom jer je bio velik i agresivan.

"Ja ne želim upirati prste u nikoga, pogotovo ne u ministarstvo. Sustav je zakazao jer za takvu djecu treba postojati posebna ustanova. Mi nemamo ni psihijatra nego vanjskog suradnika", rekla je. Na pitanje što se događalo s djetetom prije zadnje vizite, rekal je:

"Taj dan imao je ispade, ali to je bilo svakodnevno, Više ni djelatnici nisu znali procijeniti kada se treba zvati hitna, a nije on jedino takvo dijete u Centru. Sa svima treba puno raditi, paziti ih i čuvati jedno od drugoga. Njegovateljice su ga nahranile oko 18.15 sati. Udario je njegovateljicu nogom u prsa. Nakon toga popio je terapiju, obukao se i spremao krevet. One su pokupile sve što je pobacao. nakon toga su krenule sređivati drugu djecu. Ostala je odgajateljivca i njegvoateljica. Dok su srediili drugu djevu, kad je došlo vrijeme vizite, došlisu njemu u sobu i pronašle ga.

Što se tiče protokola da se dijete treba obilaziti svakih 145 minufta, Letina kaže da u protoklolima može pisati svašta.

Letina ne želi optuživati ni ministarstvo. Međutim, problem je što nemaju koga zaposliti. Ministarstvo kaže da su dobili naredbu da zaposle, ali ona jako teško pronalazila u svom mandatu.

Dijete se, podsjetimo, ugušilo komadom pizze u zaključanoj sobi, a zbog nedostatka osoblja, njegovateljica nije mogla pravovremeno uočiti opasnost, što je rezultiralo tragičnim ishodom.

Ministarstvo je za slučaj znalo preko mjesec dana, što je priznala i državna tajnica koja je nakon Nacionalove objave održala pressicu na kojoj je rekla da je za sve doznala 2. listopada. Pristupili su tome kao prema uobičajenom slučaju.

Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić izrazio je u utorak žaljenje zbog smrti maloljetnika s poteškoćama u podružnici Kraljevica-Oštro Centra za rehabilitaciju Rijeka, ocijenivši kako su nadzorom utvrđeni propusti u radu te ustanove koji su bacili ljagu na cijeli sustav.