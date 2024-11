Odmah se javite trgovcu ako ste kupili jedan od ovih auta. Imaju opasan kvar

Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH) u četvrtak je objavio da se osobni automobili marke Hyundai povlače zbog nepravilnosti.

Riječ je o modelima Grand Santa Fe, ix35 i Veloster koji su proizvedeni u razdoblju između 4. studenog 2010. i 31. listopada 2014. godine.

DIRH navodi da se povlače zbog nečistoće u tekućini za kočnice koje mogu dovesti do fizičkih promjena u O-prstenovima. Ako se prstenovi oštete, tekućina može prodrijeti do područja za prijenos struje. "Budući da je kočiona tekućina električno vodljiva, prodor vlage može dovesti do kratkih spojeva. Opasnost dolazi od nastalog požara vozila", upozoravaju iz Državnog inspektorata.

Vlasnici vozila moraju se obratiti trgovcu kod kojeg su kupili automobil.

