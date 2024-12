Nekima 1800, drugima 150 eura: Ove su božićnice Hrvati očekivali, a evo koliko su dobili

Krajem studenog objavili smo istraživanje koje je proveo portal Moj posao koji je otkrio kakva su očekivanja Hrvata za iznos božićnice. Iako Božić još nije stigao, poznati su iznosi koji će sjesti na račune građana, ako već nisu.

Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 1000 ispitanika pokazalo je da božićnicu očekuje 86 posto građana i to u prosječnom iznosu od 465 eura. Prije uvođenja eura, predviđanja radnika o iznosima božićnica bila su prilično točna, no prošle godine došlo je do značajnijeg nesrazmjera između očekivanja i stvarne isplate. Iako su očekivanja zaposlenika oduvijek nadmašivala stvarne isplate, razlika je do 2023. bila relativno mala, dok sada znatno precjenjuju iznose koje će na kraju primiti.

Zaposlenici javnih institucija procijenili su da će dobiti prosječno 390 eura, dok su radnici državnih tvrtki očekivali iznos od 436 eura. Još optimističniji su bili zaposlenici privatnih kompanija u stranom vlasništvu, koji su se nadali prosječnoj isplati od 499 eura, no u manjoj mjeri su očekivali božićnicu (85 posto). Najmanje nade u božićnice imali su radnici privatnih tvrtki u domaćem vlasništvu (njih 84 posto), u prosječnom iznosu od 476 eura.

Zaposlenici velikih tvrtki imali su najveća očekivanja – 91 posto njih predvidjelo je da bi mogli dobiti božićnicu u prosječnom iznosu od 470 eura.

Manje od očekivanja

Ispod prosječnog očekivanja ostali su, izgleda, zaposlenici Hrvatskih cesta. Njihove božićnice ove će godine iznositi 150 eura.

Tek nešto više dobit će zaposlenici HNB-a - 160 eura.

Hrvatske autoceste dat će jednak iznos kao i 2023. - 200 eura.

HŽ infrastruktura prošle je godine svojim zaposlenicima dala 220 eura, ove godine božićnica će biti 30 eura više. Isti iznos dobit će i u HŽPP-u.

Iz INA-e su rekli da će božićnica biti 331,81 eura plus dar za djecu od 132,72 eura.

U JANAF-u će dobiti 331,81 eura.

Jadrolinija daje 250 eura.

U Podravki i u Belupu isplatit će božićnicu u iznosu od 199,08 eura. Božićnica im je lani iznosila 200 eura.

Djelatnici Kauflanda dobit će 400 eura po osobi.

Više od očekivanja

HEP ove godine zaposlenicima daje božićnicu od čak 497,71 eura.

Hrvatske pošte daju 300 eura više nego lani pa će njihovi zaposlenici ove godine dobiti 500 eura.

Zaposlenici DM-a dobit će božićnicu u visinu iznosa njihove mjesečne plaće, a ona je u prosjeku 1813, 32 eura.

