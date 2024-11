Odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu 28. studenog: Plenković komentirao i Beroša

Predsjednik Vlade Andrej Plenković na 41. sjednici Vlade u četvrtak govorio je o izmjenama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na dnevnom redu bio je i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima te Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Govorilo se i o Prijedlogu programa za nadoknadu štete koju su pretrpjeli proizvođači šećerne repe u 2024. godini.

Na dnevnom redu bio je i Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske, a Plenković je već najavio i da će se predsjednički izbori održati 29. prosinca.

"U srijedu smo ministar Marko Primorac i ja u Hrvatskom saboru predstavili državni proračun za 2025. godinu, projekcije za 2026. i 2027. godine na temelju kojeg nastavljamo provoditi plan Vlade koji ima za cilj poboljšati životni standard naših građana i osnažiti hrvatsko gospodarstvo", rekao je Plenković.

Plenković je rekao da su tri stupa ovoga proračuna: povećanje plaća, mirovina i socijalnih davanja. Napomenuo je da se dogodio rast u broju zaposlenih. U godinu dana porast je za 2,5 posto. "Imamo povećanje plaća. Prosječna plaća u rujnu ove godine bila je 1322 eura, što je 14 posto više nego godinu dana ranije", istaknuo je Plenković.

Govorio je i o realizaciji investicija za veću konkurentnost, inovativnost gospodarstva "s ciljem hvatanja koraka s razvijenijim članicama Europske unije od nas", rekao je Plenković i dodao da je Hrvatska bila na 62 posto prosječne razvijenosti Europske unije, a ove bismo godine trebali biti, tvrdi, izumeđu 77 i 78 posta s obzirom na rast BDP-a.

O BDP-u govori da će u apsolutnom iznosu biti više od 86 milijardi eura, a iduće bi godine trebao biti viši od 92 milijarde eura - tvrdi. "Kad se osvrnemo osam godina ranije, bio je tek na 47 milijardi eura", istaknuo je Plenković.

Dodaje da ovakav proračun pridonosi jačanju otpornosti na krize, da omogućuje ulaganja u demografsku revitalizaciju, zelenu tranziciju, digitalnu transformaciju i nastavak ulaganja u obrazovanje. "To su ključni prioriteti o kojima stalno govorimo u okviru programa Vlade i u okviru Nacionalne razvojne strategije", napomenuo je Plenković.

Značajna ulaganja u sport: 'Želimo dati primjer mladima'

"Rast prihoda proračuna osiguran je najvećim dijelom iz povećanja poreznih prihoda, kao i ubrzanom apsorpcijom europskih sredstava", komentirao je Plenković.

Govorio je i o rastu iznosa mirovina. "Očekuje se da ćemo izdvojiti 8,8 milijardi eura, ukupno 903 milijuna eura za brigu za najosjetljivije u društvu, inkluzivni dodatak za osobe s invaliditetom, doplatke za pomoć i njegu te naknade roditeljima njegovateljima i nacionalnu naknadu za starije", rekao je Plenković.

Kada je riječ o ulaganju u dječje vrtiće, rekao je da je tu iznos od 192 milijuna eura , a 90 milijuna za besplatne udžbenike i prehranu za učenike, 53 milijuna i osam milijuna eura za škole i pomoćnike u nastavi. Spominje i mjere za jačanje mladih i obitelji te priuštivost stanovanja.

Za pomoć županijama, gradovima i općinama izdvojeno je 14 posto rashoda, čime, tvrdi Plenković, nastavljaju jačati fiskalnu ekonomiju. Rastu i izdvajanja za sport - 41 posto više nego lani i "dolaze do razine od 160 milijuna eura, to je rast za izdvajanje za sport koji je bez presedana u Hrvatskoj, ali želimo poduprijeti naše sportašice i sportaše, kako bismo, u konačnici, vodili zdraviji život te dali motivaciju i primjer mladima", istaknuo je Plenković.

Novost za majke: Na roditeljskom dopustu puni iznos plaće i drugih šest mjeseci

Osigurano je i 708 milijuna eura za sposobnosti Hrvatske vojske, opremu i modernizaciju. "Ukupna izdvajanja za obranu sada su na razini na dva posto BDP-a, čime ispunjavamo smjernice i obveze koje smo prenijeli kao odgovorna članica NATO-a", rekao je Plenković.

"Naš proračun koji je i ambiciozan i ima svoju razvojnu dimenziju, svoju socijalnu i održivu dimenziju, omogućuje nam da odgovaramo na sve izazove na učinkovit način i osiguramo stabilnost i sigurnost naših građana", napomenuo je.

U proračun su uključene i neke demografske mjere. "Za novo ministarstvo predvidjeli smo 685 milijuna eura, to je 202 posto povećanje u odnosu na ranije. U prosincu ćemo predstaviti širi demografski paket koji će proći i sjednicu Vijeća za demografsku revitalizaciju. Istaknuo bih još dvije mjere - majkama ćemo omogućiti da za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta zadrže puni iznos plaće i to do tri tisuće eura, umjesto dosadašnjih maksimalnih 995 eura. Kada se osvrnemo na početak mandata, riječ je o devet puta većem iznosu. Udvostručujemo i jednokratnu naknadu za novorođeno dijete koju smo povećali za sto posto - s 309 na 618 eura", objasnio je.

Komentirao uhićenje Beroša: 'Naša borba protiv korupcije je stalna'. Ministarstvu zdravstva naložene revizije

Uhićenje bivšeg ministra Vilija Beroša i njegovo razrješenje s dužnosti nazvao je "neugodnom situacijom". "Prošli smo petak nakon odluka o razrješenju i imenovanju državne tajnice doktorice Hrstić da privremeno upravlja Ministarstvom zdravstva, dali bezrezervnu potporu tijelima kaznenog progona da temeljito istraže i procesiraju ovaj slučaj. Ponavljam još jednom - nitko, ali baš nitko ne dobiva povjerenje ni mandat da bi učinio nešto protuzakonito, posebno članovi i članice Vlade", napomenuo je Plenković.

Vezano za trenutnu situaciju u Ministarstvu zdravstva, Plenković je istaknuo da je ministrici Hrstić naložio da u okviru ministarstva provedu interne revizije svih recentnih nabava koji su se u bolničkom sustavu događale van plana nabave "kako bismo se informirali o široj slici vezanoj za ovakav obrazac ponašanja kakav smo svi vidjeli od petka i proteklih dana", istaknuo je Plenković.

"Naša privrženost borbi protiv korupcije je stalna, kontinuirana, želimo da ona bude intenzivna i da daje rezultate. Borbe protiv korupcije ima samo ako ima i slučajeva, pa i onih koji su visokoprofilni, inače se sve svodi na retoriku i stoga je na svakome tko dobije povjerenje nužno da vodi računa o zakonitom ponašanju, a na tijelima kaznenog progona da istražuju sve moguće situacije koje su suspektne da bi se radilo o nezakonitom trošenju sredstava državnog proračuna ili drugih izvora financiranja", rekao je Plenković.

