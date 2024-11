Beroš u samici, a Novica Petrač s njih sedam u ćeliji: 'Nije sretan, ali zna se nositi s Remetincem'

Novica Petrač, jedan od osumnjičenih u korupcijskoj aferi u zdravstvu, u ponedjeljak se predao policiji, a tijekom večeri prebacili su ga u Remetinec.

Njegov odvjetnik Fran Olujić, koji također zastupa poduzetnika Sašu Pozdera, koji je uhićen u sklopu iste afere, u utorak je dao izjavu za medije. "Obojica mojih klijenata osjećaju se dobro. Naravno, nitko nije sretan kad se nađe u Remetincu, ali znaju se s time nositi", novinirama je rekao Olujić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navodi da trenutno ne zna što se nalazi u spisu USKOK-a ili u spisu Europskog tužitelja (EPPO). "Sada smo u fazi postupka kad nam nije omogućen uvid u spis. Kad nam to bude moguće, a to će vjerojatno biti tijekom ovog tjedna, bit ćemo pametniji. Niti tada neću moči govoriti detaljnije o sadržaju spisa jer je taj dio postupka tajan", dodaje Olujić. Odvjetnik kaže da ga zasad nije kontaktirao nitko iz Ureda europskog javnog tužitelja: "Oni nisu vezani uz striktne zakonske rokove. Očekujemo da će to biti tijekom ovog tjedna, osim ako se donose odluka da oni ne bi bili nadležni."

'Ima ih osam u ćeliji'

Novinari su ga pitali da pojasni koja je povezanost njegovih klijenata s bivšim ministrom Vilijem Berošem koji je uhićen u petak. "Za gospodina Pozdera iskreno ne znam, nismo stigli razgovarati o tim detaljima. Odgovorno tvrdim kako Novica Petrač ne poznaje i kako s njim nikad nije kontaktirao posredno ili neposredno", poručuje Olujić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pojasnio je i zašto je Novici Petraču određen istražni zatvor. "Zbog mogućnosti bijega, utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja djela. Ta mogućnost ponavljanja djela je po nama potpuno neosnovana jer niti po onom za što ga EPPO sumnjiči nije odgovorna osoba niti jednog trgovačkog društva, ne može ponoviti djelo sve i kad bih htio, jer osoba za koju se tvrdi da je odgovorna po svojoj funkciji, a to je ministar Vili Beroš, više nije ministar", tvrdi Olujić.

Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić pitala je je li Novica Petrač sam u ćeliji. "Uvjeti u zatvoru su takvi kakvi jesu. Oni nisu bajni, ali je spreman se s time nositi. Ima ih osam u ćeliji. Pozdera nisam pitao, ali mi nije prigovarao. Nitko nije sretan kad se nađe u Remetincu", zaključuje Fran Olujić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa