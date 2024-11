Odvjetnica Vilija Beroša prvi je put posjetila uhićenog bivšeg ministra zdravstva i trenutačno najpoznatijeg stanovnika Remetinca nakon što mu je u subotu određen jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnji za korupciju kod nabave preplaćenih bolničkih uređaja. Njegova je odvjetnica istaknula kako se on ne osjeća krivim i kako vjeruje da će to s vremenom i pokazati.

Smijenjenog ministra, srpskog poduzetnika Sašu Pozdera i predstojnika zagrebačke Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice Krešimira Rotima Uskok sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem, primanje mita, poticanje na nezakonito pogodovanje i davanje mita, sve u sastavu zločinačkog udruženja, a u odnosu na pravne osobe zbog sumnje na davanje i primanje mita u sastavu zločinačkog udruženja.

"Sudski spis još nismo dobili s obzirom na to da je danas prvi radni dan da ga možemo zatražiti. Beroš je u redu, osjeća se kao što bi se osjećala svaka normalna osoba u ovoj situaciji", kazala je odvjetnica Laura Valković.

'Ne osjeća se krivim'

Na pitanje je li bivši prvi čovjek zdravstva svjestan optužbi koje su me stavljaju na teret, njegova odvjetnica ističe: "Vjerujem da je".

Očekuje se da će se i ostali osumnjičeni iz afere s preplaćenim medicinskim uređajima danas sastati sa svojim braniteljima. Na to imaju pravo između devet i 15 sati. Beroševa odvjetnica kazala je kako on nije poslao nikakvu poruku po njoj, osim one koju komuniciraju od početka da se ne osjeća kazneno odgovornim, što će, kaže, s vremenom pokazati.

Pred Uskokom je ispitivanje sedam svjedoka što bi, smatra Valković, trebao učiniti brzo.

Osim Beroša, u Remenicu je završio i Pozder, dok je Rotim pušten da se brani sa slobode. Gotovo paralelno istragu ovoga slučaju provodi i Ured europskog tužitelja (EPPO) koji osim spomenute trojke sumnjiči i ravnatelja dječje bolnice u Klaićevoj Gorana Roića te Tomu Pavića iz krapinskog HZZO-a, ali i Hrvoja Petrača i njegove sinove Nikolu i Novicu.

Poznaje li Beroš Hrvoja Petrača?

Svima osim Rotima određen je istražni zatvor, u kojem trenutačno nisu Hrvoje i Nikola Petrač jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Novica se nakon izbivanja iz Hrvatske odlučio predati u ponedjeljak navečer. EPPO je protiv Beroša i još sedmorice te dvije tvrtke pokrenulo istragu zbog zločinačkog udruživanja na čijem je čelu, sumnja se, bio upravo Hrvoje Petrač.

Novinari su Valković pitali poznaje li Beroš Hrvoja Petrača, na što je kazala da to ne može komentirati. "Otkud da ja to znam", upitala je, dodavši da nije primjereno da komentira stvari koje se tiču obrane kada su uslijedila pitanja i o poznanstvu sa srpskim poduzetnikom Pozderom.

Budući da EPPO i Uskok vode paralelne istrage istog slučaja, ovih se dana u javnosti dosta govori o sukobu nadležnosti i pita tko bi trebao preuzeti cijeli slučaj. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će o tome odlučiti u narednim danima, optužujući EPPO da se ne drži načela lojalne suradnje.

Beroševa odvjetnica također je ustvrdila da je pitanje nadležnosti "vrlo složeno pravno pitanje", no očekuje da će se sukob između Uskoka i EPPO-a "brzo riješiti".

