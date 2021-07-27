Novi potres na Banovini! Građani uznemireni: 'Strašno, sve će se raspasti ako ovako nastavi'

Tlo u Hrvatskoj nastavlja podrhtavati. Naime, jutros nešto iza devet sati EMSC je zabilježio još jedan slab potres na Banovini. Magnituda potresa bila je 2,9 prema Richteru. Prema ESMC-u, epicentar potresa je bio 17 kilometara od Siska.

Građani su na EMSC-ovoj stranici pisali: "Dosta jako"; "Kratko streslo po kući"; "Samo mi je krevet zaljuljalo"; "Tutnjava i trešnja par sekundi"; "Dosta zdrmalo u Petrinji"; "Strašno, sve će se raspasti ako ovako nastavi"; "Do kada!?"