Novi potres na Banovini! Građani uznemireni: 'Strašno, sve će se raspasti ako ovako nastavi'

Foto: EMSC/Twitter

Magnituda potresa bila je 2,9 prema Richteru, a epicentar je bio 17 kilometara od Siska

27.7.2021.
7:18
RTL Danas
EMSC/Twitter
Tlo u Hrvatskoj nastavlja podrhtavati. Naime, jutros nešto iza devet sati EMSC je zabilježio još jedan slab potres na Banovini. Magnituda potresa bila je 2,9 prema Richteru. Prema ESMC-u, epicentar potresa je bio 17 kilometara od Siska.

Građani su na EMSC-ovoj stranici pisali: "Dosta jako"; "Kratko streslo po kući"; "Samo mi je krevet zaljuljalo"; "Tutnjava i trešnja par sekundi"; "Dosta zdrmalo u Petrinji"; "Strašno, sve će se raspasti ako ovako nastavi"; "Do kada!?"

