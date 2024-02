RTL u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za razdoblje od 31. siječnja do 2. veljače, kada se još nije razbuktala afera s izborom Glavnog državnog odvjetnika. Rezultate istraživanja donosi Tomislav Jelinčić.

Rejting stranaka

HDZ, iako u blagom padu, i dalje je premoćno ispred svih ostalih stranaka (25,6 posto). SDP pak blago raste (16 posto), ali je i dalje deset postotnih poena slabiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon čak 38 mjeseci, dakle nešto više od tri godine, treće mjesto u zemlji ponovno zauzima MOST s podrškom od 9,1 posto.

Foto: RTL Foto: RTL

Foto: RTL Foto: RTL

No, oko trećeg mjesta je velika gužva jer su unutar jednog postotnog poena još i Možemo i Domovinski pokret (8,4 posto). I to je to od stranaka koji prelaze izborni prag.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Među prvih osam još su Centar (1,5 posto), IDS (1,3 posto) i stranka Odlučnost i pravednost Karoline Vidović Krišto (1,3 posto), a zanimljivo da su dosad sve sa zelenim strelicama u blagom rastu, osim vodećeg HDZ-a.

Slijede stranke koje imaju oko jedan posto podrške birača: HSS (1,1 posto), Radnička fronta (1 posto), Fokus (1 posto), HNS (0,9 posto) i Hrvatski suverenisti (0,7 posto), dok su oni dobro ispod jedan posto Socijaldemokrati (0,6 posto), Akcija za promjene (0,5 posto), Ključ Hrvatske (0,5 posto) i stranka Republika (0,4 posto).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

I ovdje, nama na posljednjem mjestu, ali itekako važni svima na izborima, bit će Neodlučni (18,8 posto). Njih je gotovo 19 posto, što je tri postotna poena više od druge najjače snage u zemlji, SDP-a.

Foto: RTL Foto: RTL

Najpozitivniji političar

A najpopularniji hrvatski političar još od ožujka 2021. godine je predsjednik Zoran Milanović (19,2 posto). Vrh ove liste nije se previše mijenjao. Slijedi ga premijer Andrej Plenković (16,2 posto) pa zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (3,5 posto).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Na oko tri posto je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (3,3 posto) kao i kandidatkinja za premijerku Sandra Benčić (3,2 posto). Popularnija od šefa SDP-a Peđe Grbina (2 posto) je Karolina Vidović Krišto (2,4 posto).

Foto: RTL Foto: RTL

Top 10 najpopularnijih zaključuju MOST-ovci su Nikola Grmoja (1,9 posto) i Božo Petrov (1,4 posto) te novi ministar obrane Ivan Anušić (1 posto). A najpozitivniji je i ovaj mjesec - nitko (22 posto).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Najnegativniji političar

Listu najnegativnijih i dalje predvode čelni ljudi države - predsjednik Milanović (11,1 posto) i premijer Plenković (32,3 posto), a na trećem se mjestu smjestio i gradonačelnik Tomašević (2,8 posto) - i svima je negativna percepcija u blagom rastu.

Foto: RTL Foto: RTL

Crvenu strelicu rasta negativnosti birači su dali i šefu oporbe Grbinu (2,5 posto), slijede vladajući Grlić Radman (2,3 posto) i Milorad Pupovac (2,2 posto) te jedina političarka u 'Top 10 negativnih', Sandra Benčić (2,1 posto).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Listu zaključuje trio: Gordan Jandroković (2 posto), Nikola Grmoja (1,9 posto), Hrvoje Zekanović (1,8 posto), a vas 16,2 posto smatra da su negativni svi političari.

Foto: RTL Foto: RTL

I ovaj ste mjesec strogi nastavnici ili su institucije sve lošiji đaci. Svima padaju ocjene. Jedini trojku zaslužuje predsjednik Republike (2,96 posto), dok Vladi (2,24 posto) i Saboru (2,16 posto) poručujete - sjedi 2!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Evo kako gledate na smjer kretanja zemlje.

Iako su u siječnju poreznom reformom porasla primanja i dalje vas puno više smatra da Hrvatska ide u lošem smjeru - gotovo 69 posto (68,9 posto), što je čak tri postotna poena više nego prošli mjesec. Ispitanih je 21 posto optimistično, a kako smo ušli u godinu izbora i obećanja, društveni bi optimizam također mogao rasti idućih mjeseci. Na potezu su političari i njihovi programi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Ovo je istraživanje od 31. siječnja do 2. veljače provela agencija Promocija plus na reprezentativnom uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je ±2,77 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Turudić za RTL Danas potvrdio tri sastanka s Mamićem! Ali ne razmišlja o povlačenju