Nije prošao zahtjev Hasanbegovića i Kolakušića. Sabor ostaje i dalje sa zastupnikom manje

Mandatno-imunitetno povjerenstvo u utorak je većinom glasova odbilo prijedloge da se Zlatko Hasanbegović, odnosno, Mislav Kolakušić odrede kao zamjene zastupnika Dražana Dizdara koji je u rujnu mandat stavio u mirovanje.

Predsjednik MIP-a Robert Jankovics iznio je prijedloge dviju stranaka, Bloka za Hrvatsku te Prava i pravde da u Saboru zamijene zastupnika PIP-a Dizdara koji je 20. rujna 2024. godine stavio mandat u mirovanje.

Podsjetio je da je Mislav Kolakušić 16. svibnja podnio ostavku na zastupničku dužnost zbog nespojivosti s mandatom u Europskom parlamentu za koji se Kolakušić natjecao, nakon čega je počeo mandat Dizdaru kao njegovoj zamjeni.

No, kako je Dizdar u rujnu stavio svoj mandat u mirovanje, PIP u 1. izbornoj jedinici na listi nije više imao kandidata iz svoje stranke, a prema članku 42. stavkom 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zastupnika može mijenjati samo neizabrani zastupnik iz iste stranke, ali ne i s liste.

Sabor s jednim zastupnikom manje

Hasanbegović je bio na koalicijskoj listi Domovinski pokret - Pravo i pravda - Blok za Hrvatski – Agrameri pa je Blok za Hrvatsku zatražio da Hasanbegović kao neizabrani kandidat pod rednim brojem 2 zatražio da ga se odredi za Dizdareva zamjenika. MIP je to odbio uz obrazloženje da za to nisu ostvareni uvjeti jer zahtjev nije u skladu s člankom 42. Zakona.

Kolakušić, pak, podnio je ostavku i nakon što ju je Sabor prihvatio njezin učinak je neopoziv i konačan pa je i njegov zahtjev većinom glasova odbijen s istim obrazloženjem o neusklađenosti s člankom 42. stavkom 3. Zakona. Čelnik PIP-a Kolakušić već je ranije najavio da će se obratiti Ustavnom sudu.

Do ožujka će to zastupničko mjesto ostati upražnjeno, nakon čega će se vidjeti hoće li Dizdar ponovno aktivirati mandat, a do tada će Sabor funkcionirati sa 150 zastupnika.

To ne bi bilo prvi put da Sabor radi s jednim zastupnikom manje od početno izabranih jer SDP 2007. godine, nakon smrti svog predsjednika Ivice Račana iz poštovanja prema njemu nije htio imenovati nikoga da ga mijenja.

