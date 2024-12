Grmoja ukazao na ogromnu opasnost i paradoks vladajućih i oporbe: 'Ne možemo sudjelovati'

Mostovi zastupnici opetovali su da nisu i neće sudjelovati u, kako kažu, 'trgovini HDZ-a i lijeve opozicije' o izboru ustavnih sudaca o kojima se glasa u petak, ustvrdivši kako je paradoks da će taj dan lijeva oporba glasati i za opoziv Vlade i za dogovoru s vladajućim HDZ-om oko sudaca.

"Mi nismo nekakvi rušitelji, želimo biti konstruktivna opozicija pa smo i oko izbora ustavnih sudaca nudili konkretne kriterije, ali niti jedan nisu prihvatili i mi u takvoj trgovini ne možemo sudjelovati", izjavio je u srijedu novinarima u Saboru Mostov Nikola Grmoja uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj saborskoj sjednici o izboru 10 ustavnih sudaca i glasanja u petak.

Mostovci su, podsjetio je, predlagali da se ne može iz politike ući u Ustavni sud, nego da se mora pet godina biti na 'hlađenju' te da nema mogućnosti njihova reizbora, tj da imaju samo jedan mandat, ali da traje duže kako se ustavni suci, kaže Grmoja, pri donošenju odluka ne bi bojali "hoće li se zamjeriti onima koji će o njima trgovati, kao što sada trguju HDZ, SDP i Možemo!".

"HDZ je lijevu opoziciju doveo do situacije da će isti dan kada bude glasanje o opozivu Vlade, glasati i o ustavnim sucima. Dakle, u isto vrijeme mi kao oporba tražimo opoziv Vlade, a imamo dogovor lijeve opozicije s HDZ-om i to politički dogovor i trgovinu", kazao je.

Osim korupcije, dodao je, još su dva ključna razloga zašto će Most u petak glasati za opoziv Vlade, čiji je prijedlog pokrenuo oporbeni SDP.

"Korupcija jest problem i ubija, to smo vidjeli na zadnjem slučaju u zdravstvu, no tu su još i neizdrživa inflacija, koja je ogroman udar na naše građane te problem ilegalnih migranata", rekao je Grmoja. Događa se, dodao je, "da nam avionima vraćaju one koji su preko Hrvatske prešli u zapadne zemlje, a među njima su i neki, što je potvrđeno, koji su u Njemačkoj bili u istražnom zatvoru zbog sumnje na terorizam. To je ogromna opasnost", naglasio je.

Mostov zastupnik smatra i kako se Hrvatska suočava sa zamjenom stanovništva. "Prema službenim podacima, u Hrvatskoj srpske nacionalne manjine ima oko 130.000, toliko ih je prijavljeno, a u ovom trenutku ima više stranih radnika nego najbrojnije manjine. Most će čuvati hrvatski identitet, kulturu, sigurnost naših građana, obitelji, žena i djece", poručio je Grmoja.

