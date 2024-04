Prošlo je 112 godina od potonuća Titanica, najluksuznijeg broda svog vremena kojeg su smatrali nepotopivim, kojem su tepali da je 'brod iz snova'. Putovao je iz Southamptona za New York i to mu je bilo prvo, ali i posljednje putovanje. Zanimanje za njegovu tragediju i danas izaziva nevjerojatno zanimanje javnosti.

Donosimo vam zanimljivosti vezane za brod koji je smatran simbolom napretka čovječanstva i početka modernog doba, a koji je nakon udara u ledenjak potonuo nakon 2 sata i 40 minuta. Prevozio je 2.223 putnika i članova posade. Preživjelo ih je samo 706.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Preživjeli Japanac proglašen kukavicom

Masabumi Hosono htio je pošto poto spasiti živu glavu pa je nakon što je santa leda probila brod istrčao na palubu i uspio se nekako ukrcati u zadnji čamac za spašavanje. No iako je preživio katastrofu, kad se vratio kući jedva je preživio vrijeđanje i ponižavanje koje ga je dočekalo. Javna osuda bila je strašna jer svoje mjesto nije prepustio ženi ili djetetu. Proglašen je kukavicom jer nije časno poginuo s ostalim muškarcima. Tako o njemu i danas pišu japanski udžbenici.

Preživjela samo tri psa

Psi, mačke, ptice, kokoši - svega je bilo na Titanicu. Preživjela su tek tri psa (dva pomeranca i pekinezer) . Brodska mačka Jenny nije preživjela.

Mali broj kupaonica i WC-a

Iako je smatran najljepšim i najluksuznijim on to nije bio za putnike trećeg razreda. Naime, ako su htjeli održavati higijenu i kupati se redovito namučili bi se dok bi stigli do kupaonice. Čak njih 700 je moralo dijeliti dvije kupaonice s tim da je jedna bila za muškarce, a druga za žene. A što se tiče WC-a - šest zahoda na sve. Ne čudi stoga da su mnogi obavljali nuždu u moru.

Pekara spasilo pijanstvo

Da nije bilo enormne količine alkohola u organizmu glavnog pekara Titanica Charlesa Johna Joughina i on bi život završio na dnu ledenog mora. Ovako je pio viski cijelo vrijeme dok je Titanic tonuo pa je preživio plutanje u ledenoj vodi. Alkohol ga je tako i grijao do pojave spasilaca.

Glazbenici su svirali do kraja

Brod tone, a glazbenici na palubi sviraju. Svi se sjećaju te scene iz filma Titanic. I to nije izmišljeno, zaista se dogodilo. Svirali su sve dok ih ocean nije progutao.

Titanic je imao svoje vlastite dnevne novine

The Atlantic Daily Bulletin. Tako su se zvale novine koje su se na Titanicu tiskale svaki dan. A izbor tema je bio šarolik. Od kretanja na burzi, do konjskih utrka, tračeva, ali i kakva je dnevna ponuda u brodskom restoranu.

Hrvati na Titanicu

Na Titanicu bilo je 30 hrvatskih putnika, a preživjelo ih je samo troje. Mara Osman-Banski iz Vagovine pokraj Čazme, Ivan Jalševac iz Topolovca pokraj Siska i Nikola Lulić Draja iz Konjskoga Brda pokraj Perušića.

Nije potonuo zbog ledene sante već je glavni krivac - požar?!

Prije sedam godina izašli su dokazi koji pokazuju da za tragediju nije kriv kapetan koji nije na vrijeme uočio santu leda. Stručnjaci u dokumentarcu Chanela 4 objavljenom 2017. tvrde da je za potonuće Titanica kriva vatra koja je danima tinjala u potpalublju broda.

"Službena je istraga potonuće Titanika okarakterizirala kao "Božji čin". Realno, dogodilo sa savršeno preklapanje tri katastrofična faktora, vatre, leda i nemara", kazao je novinar Senan Molony koji se više od 30 godina bavi proučavanjem tragedije Titanica, Naime, on je došao do fotografija koje je snimio glavni električni inženjer na brodu, a na kojima se vide velike crne mrlje u unutrašnjosti broda s desne strane trupa, a upravo na tom mjestu je brod poslije "probila" ledena santa.

Zaključio je kako su mrlje nastale zbog dugotrajnog požara u jednoj od prostorija kotlovnice. I premda je požar pokušavalo ugasiti 12 ljudi, bio je prevelik i nisu uspjeli.

Policajci su na brodu navodno dobili stroge upute od J. Brucea Ismaya, predsjednika kompanije koja je izgradila Titanic da se požar nikome ne spominje. Nitko nije istraživao vatru, a jasno je kako je ona mogla na određenim dijelovima oslabiti trup za 75 posto.

S tom teorijom se slaže i Ray Boston, stručnjak koji je više od 20 godina istraživao Titanic. On je uvjeren je požar započeo tijekom isprobavanja brzine broda, čak 10 dana prije nego je brod napustio Southampton. I da nije udario u ledenjak, Titanic bi potonuo i prije dolaska u New York.

Titanic će nestati za 10-ak godina

Olupina Titanica bi za 10-ak godina mogla bi postati samo hrđava mrlja na dnu Atlantika. Tako tvrde stručnjaci. Razlog je bakterija Halomonas titanicae otkrivena u tankoj, poroznoj strukturi hrđe sličnoj ledenicama, a koja se formirala na zahrđalom željezu. Te novootkrivene vrste vodenih bakterija koje se hrane zahrđalim metalom vjerojatno će progutati brod.

Namjerni udar u ledenu santu bi spasio Titanic?

Mnoštvo istraživanja koja su provedena godinama nakon tragedije pokazala su da je Titanic nije trebao potonuti samo da su santa primijetili malo kasnije. Naime, da su namjerno pramcem udarili u ledeni brijeg Titanic bi vjerojatno bio spašen. Vodom bi se napunila samo prednja dva dijela i brod bi ostao na površini. A ovako je pokušaj izbjegavanja oštetio stranu broda pa je poplavilo pet dijelova. A Titanic to nije mogao podnijeti.

Knjiga koja je predvidjela potonuće objavljena 14 godina ranije

Roman 'Futility' autora Morgana Robertsona objavljen je 1898. godine. Priča je to o nepotopivom brodu imena Titan koji potone u jednoj travanjskoj noći nakon što udari u santu leda. I to pri istoj brzini kao i Titanic i na otprilike istoj udaljenosti od SAD-a. Ni brod opisan u romanu nije imao dovoljno čamaca za spašavanje te je poginulo više od polovice putnika.

