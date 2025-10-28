Nevjerojatan gaf u Saboru, zakon izglasali sa 75 ruku: HDZ priznao pogrešku

Zastupnik HDZ-a Nikola Mažar izjavio je u utorak da predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije potpisao izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku (ZKP) jer je ustanovljeno da nisu dobile potrebnu natpolovičnu većinu.

''Neosporno je da je došlo do pogreške prilikom izglasavanja ZKP-a. Nakon što su stručne službe utvrdile da je došlo do omaške, predsjednik Sabora gospodin Jandroković isti nije potpisao tako da nije došlo ni do donošenja zakona ni do njegove pravomoćnosti'', rekao je na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

S obzirom na to da se radi o organskom zakonu, za njega je potrebno 76 ruku, no prošlog je petka za njega glasalo 75 zastupnika. ''Sukladno Poslovniku, nakon isteka od tri mjeseca isti zakon će ponovno doći na dnevni red, proći će oba čitanja, rasprave na odborima i nakon toga dobiti potrebnu većinu'', napomenuo je HDZ-ov zastupnik.

Na pitanje kako je došlo do ovakvog previda, Mažar je odgovorio da su pogreške uvijek moguće, pogotovo kada Sabor donosi više stotina zakona. ''Ono što je važno jest da nikakvi pravni učinci nisu proizvedeni jer sam zakon nije stupio na snagu'', poručio je.

Benčić ranije upozorila na propust

Zastupnica Možemo Sandra Benčić ranije je upozorila na ovaj propust te najavila pokretanje ocjene ustavnosti na Ustavnom sudu budu li izmjene ZKP-a stupile na snagu. Osim toga, iz kluba Možemo su kazali da vladajućima nedostaje jedan glas za ZKP jer se zastupnik Željko Lacković nije pojavio na glasanju, a prethodno je na Odboru za pravosuđe bio suzdržan.

''Kolega Lacković je podržao taj zakon na prvom čitanju. Što se tiče same vladajuće većine, ona je apsolutno stabilna i vjerujem da će vam i kolega Lacković to odgovoriti'', rekao je Mažar.

Komentirao okrugli stol o Jasenovcu

Što se tiče okruglog stola o pod nazivom ''Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca'', u organizaciji kluba zastupnika DOMiNO i Hrvatski suverenisti, Mažar ističe da ne postoji pravni temelj koji predsjedniku Sabora omogućuje da bilo kome nešto zabrani ili ne dozvoli.

''Ako je nešto u zgradi Sabora, to ne znači da svi saborski zastupnici to podržavaju. Mi se moramo naučiti, i ovdje u Hrvatskom saboru ali i u Gradu Zagrebu, da poštujemo različita mišljenja, najviše standarde demokracije i slobodu govora pa i onda kada nam se nešto ne sviđa'', napomenuo je.

Stav HDZ-a po pitanju Drugog svjetskog rata, razdoblja NDH, ali i Domovinskog rata nikad se nije promijenio, niti će se mijenjati, dodao je. ''Za razliku od nekih drugih političkih stranaka koje brane svoje okrugle stolove, a druge bi zabranjivali'', rekao je zastupnik Mažar.

