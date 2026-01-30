Netko je u Hrvatskoj osvojio 147 tisuća eura na Eurojackpotu, evo gdje je uplaćen listić

U večerašnjem izvlačenju 9. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 8, 13, 15, 17, 37 – 3, 7, koji su nekome u Finskoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 17.638.609,90 eura, javlja Hrvatska lutrija.

U Hrvatskoj je pogođen dobitak 5! Igrač je odigrao dvije kombinacije igre Eurojackpot s dvije dodatne igre Joker te za uplaćenih 5,20 eura osvojio 147.012,90 eura. Listić je uplaćen u Ulici grada Vukovara u Našicama.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 03.02.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

