Zbog visokih temperatura ljudima stradavaju organi! 'Ti se problemi ne tiču samo starije generacije'

Ekstremne temperature koje se danju ne spuštaju ispod 35 stupnjeva, ali i vrele noći pomalo uzimaju danak na zdravlje ljudi, piše SiB.hr.

Štoviše, u ordinacije domova zdravlja javljaju se osobe svih generacija i to zbog problema s kojima se ranijih godina nisu susretali, a vezane su za dvomjesečne visoke temperature s izrazito dva velika i duga toplinska vala. Potvrdio nam je to prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, liječnik obiteljske medicine Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, rekavši da se problemi vezani uz temperaturu zraka tek i očekuju.

Bez hladnijih dana i zaštite od sunca

"Već sad se javljaju pacijenti s problemima i promjenama na i u tijelu i to je problem s kojim ćemo se morati nositi u godinama koje dolaze. Gledajući po organima, najprije su i bit će ubuduće posljedice na koži, odnosno zloćudne promjene nakon dugotrajnih izlaganja suncu. Sve se teže braniti od sunca, jer nekada smo se mogli nauživati hladnijih temperatura nekoliko dana, no ove vrućine ne prestaju pa akumulacije nema. Posebno to vrijedi za osobe koje se nisu ovo ljeto kvalitetno štitile od sunca", naglašava dr. Gmajnić, dodajući kako očekuje i akutne alergijske reakcije koje, kako kaže, često budu kronične pa se pojavljuju i kod najmanjeg utjecaja sunčevih zraka.

U jednome trenutku receptori se preopterete i reagiraju, kaže naš sugovornik, na nešto što u uobičajenim situacijama ne bi. A ove vrućine svakako nisu nešto na što smo u ovom podneblju naučili.

Gledajući pak unutarnje organe, nastavlja dr. Gmajnić, ove toplinske promjene značajno djeluju na srce, mozak, jetru pa i imunološki sustav, a s obzirom na promjenu razmjene elektrolita, također i na bubrege. Zdravstveni problemi te vrste, ističe, obično prolaze dolaskom hladnijeg vremena, no nije isključeno da spomenuti organi ostanu oštećeni i po dolasku hladnijih temperatura.

Uzimanje lijekova 'na svoju ruku'

"Kod osoba koje se bave fizičkom aktivnošću može doći do neuroloških poteškoća u obliku grčenja mišića. Temperatura širi naše krvne žile, mišići se preopterete i dolazi do grčeva. Čak katkada ti grčevi i ne prođu krajem ljeta, već kasnije stvaraju probleme", pojašnjava dr. Gmajnić, naglašavajući još jedan poseban problem koji se tiče drukčijeg načina uzimanja propisane terapije.

Naime, poznato mu je da pacijenti uslijed vrućina odjednom počnu uzimati terapiju na drukčiji način i to samoinicijativno. Smatraju, dodaje, da ako im je loše trebaju uzeti tabletu više što svakako bez savjeta s liječnikom nije dobro. Uz to, problem je i uzimanje prirodnih ljekovitih sredstava i to posebice ovdje na području Slavonije.

"Blizu su Mađarska, Bosna i Hercegovina i Srbija gdje se može kupiti sve i svašta bez kontrole liječnika. Nažalost, sve što je rečeno nešto je s čime ćemo se morati boriti ubuduće i očigledno će trajati. Mogu reći da ćemo imati posttoplinski sindrom i morat ćemo zauzeti stav kako se liječiti i ponašati. Inače, svi problemi ne tiču se, kao što je to uobičajeno ljeti, samo starije generacije, već doslovno na sve. Nažalost, očekujem pojavu alergijskih kožnih manifestacija kod djece, kao i melanome kod osoba srednje i starije životne dobi, ali i problem s unutarnjim organima kod osjetljivijih osoba", zaključuje dr. Gmajnić.

Promjena standarda u školama, domovima za starije…

I to, nažalost, nije sve, jer kako kaže, svakako ove vrućine koje ne prestaju djeluju i na psihu ljudi koji reagiraju na specifične načine, jer na ovakve dugotrajne previsoke temperature bez prestanka, ljudi jednostavno nisu naučili. Naposljetku, naš sugovornik smatra da će se u budućnosti morati i podići standardi po pitanju klimatiziranih prostorija, piše SiB.hr.

Osvrnuvši se na škole koje su, kaže, pune staklenih površina, baš kao i domovi za starije osobe, bolnice i ostale ustanove gdje boravi određena populacija. Mišljenja je da će se vrlo skoro prostori morati toplinski zaštititi te da će biti puno veći problem kako rashladiti, nego kako ugrijati prostor. Sudeći prema situaciji koja ne prestaje gotovo od početka srpnja, a ne nazire joj se kraj, problem rashlađivanja prostora traje nam cijelo ljeto, a sa zdravstvenim problemima, nažalost, već smo se počeli suočavati.

