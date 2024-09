Početak rujna vruć kao nikad dosad! Nastavljamo se kuhati, a evo kad će žea popustiti

Rujan je počeo u mnogim mjestima vruće kao nikada dosad, a prelijeva se to iz kolovoza koji je u gotovo cijeloj zemlji najtopliji od kad je mjerenja. Doduše, nije bilo apsolutnih maksimalaca, ali imali dva prilično duga toplinska vala, uz duge nizove vrućih dana i još neugodniji toplih, na moru i vrlo toplih noći.

Prvi val završio je i jednim ekstremom, rekordnom količinom kiše u jednome danu u Zagrebu. No, kiše je na sjevernom Jadranu, u gorju te osobito na istoku zemlje bilo manjka, a taj će se manjak nastaviti i u novom tjednu u polju malo povišenog tlaka. Anticiklona ipak malo slabi pa neće biti baš sasvim, stabilno, ali hoće i dalje vruće.

PONEDJELJAK

Ujutro nešto više oblaka na nebu, ali bit će to oni visoki prozirni koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Bit će i malo mirnije, tek ponegdje uz obalu slaba do pod Velebitom nakratko umjerena bura. Na kopnu najniža temperatura od 15 do 19 °C, a duž obale vrlo toplo, uglavnom barem 25 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano, mirno te vruće i prilično sparno. Temperatura slična današnjoj, bit će oko 33 °C, mjestimice i 34 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prolazno ti visoki oblaci, poneki manji razvoj oko gorja na zapadu, ali prevladavajuće sunčano. Vrlo vruće, između 33 i 35 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, a puhat će samo slab do umjeren vjetar s mora. Visoka naoblaka samo prolazna, a povećane bi moglo biti u večernjim satima na otvorenome moru i otocima, uz vrlo malu šansu za koji pljusak.

I na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vruće pa i vrlo vruće, no uz lokalni jači razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru pa i dijelu Like može biti kojeg izoliranog pljuska. Prema večeri koji može stići i s talijanske obale do otoka, ali uglavnom bi trebalo ostajati suho.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na kontinentu i dalje prevladavajuće sunčano, ali postupno sve izgledniji popodnevni kraći pljuskovi. Isprva samo u gorju, od četvrtka moguće i drugdje u unutrašnjosti. Vrućina će onda popustiti, ali bit će to samo malo manje vruće te i dalje znatno toplije od prosjeka za ovaj dio rujna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Od utorka se lokalni popodnevni pljuskovi očekuju u zaleđu Jadrana, ali poneki bi mogli stići i do same obale. Pokoja nevera izglednija je od petka na sjevernom dijelu. Temperatura i ovdje u blagom padu, no samo malo manje vruće.

