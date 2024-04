Oborine nas očekuju i danas jer se i dalje nalazimo u polju sniženog tlaka, a uz par manjih ciklona uz hladniji stiže i sve vlažniji te nestabilniji zrak. U takvim uvjetima ujutro i prijepodne u zapadnim dijelovima zemlje pretežno oblačno i kišovito, u gorju još uvijek susnježica i snijeg.

U noći na sjevernom Jadranu mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina, a zatim i na sjeveru Dalmacije. Drugdje barem djelomice sunčano. Na kopnu slab do umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak. Na moru umjerena do jaka bura i tramontana, uz zapadnu obalu Istre i istočnjak, a u Dalmaciji jugo. Jutro manje hladno, uglavnom bez mraza na kopnu od 2 do 6 stupnjeva, duž obale od 7 do 12 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ponegdje i tmurno. Padat će povremena kiša, osobito navečer ponegdje izraženija, na istoku regije može i zagrmjeti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura od 10 do 14 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno sve oblačnije, kasno poslijepodne i navečer uz kišu, mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, temperatura dok ne padne kiša viša od današnje od 15 do 19 stupnjeva, ponegdje moguće i 20 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano, ali uz prolazno više oblaka kiša i poneki pljusak s grmljavinom, na jugu izgledniji tek navečer. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i tramontana u okretanju na sjeverozapadnjak.

Temperatura se pak neće značajnije mijenjati.

Na sjevernom Jadranu pretežno oblačno uz malo kiše. U gorju pak tmurno i kišovito, lokalno s pljuskovima u Lici, u najvišem gorju sa susnježicom i snijegom. Puhat će većinom umjerena bura, tramontana i istočnjak, a temperatura uz more oko 13 stupnjeva, u gorju osjetno hladnije.

Prognoza na kopnu

Idućih dana na kopnu postupno sve viša temperatura, ali jutra samo malo manje hladna. U srijedu i četvrtak pretežno oblačno, povremena kiša, lokalno i pljuskovi praćeni grmljavinom, ali to postupno sve rjeđe i manje izraženo. Za vikend pak pretežno sunčano i znatno ugodnije uz jugozapadnjak i temperaturu iznad 20 Celzija.

Prognoza na moru

Na Jadranu povremena kiša, lokalno i pljuskovi praćeni grmljavinom rjeđi već od četvrtka, ali posustaju tek pred vikend. Od petka poslijepodne pretežno sunčano, a temperatura postupno sve viša uz slabo do povremeno umjereno jugo i jugozapadni vjetar.