Toplinski val ne prestaje: Čeka nas pakleni vikend, kuhat ćemo se i u snu

Nastavlja nam se izražena vrućina za ovo doba godine, a atmosferski poremećaji zadržavaju se podalje on naših krajeva, ne samo danas, nego će tako ostati i idućih dana. Za vikend čak još stabilnije i još sunčanije.

SUBOTA

Sutra ujutro gotovo potpuno vedro i sunčano, samo u ranim jutarnjim satima po gorskim kotlinama može mjestimice biti kratkotrajne magle. Najniža temperatura između 16 i 20 °C u unutrašnjosti, a na moru 25-26, lokalno i 27 °C. No, to će biti tek pred samo jutro, jer će se uz slabu do umjerenu, ponegdje pojačanu buru, vrućina zadržati na obali i otocima i do kasno u noć.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj još sunčanije pa i za nijansu toplije nego danas. Tek pokoji manji oblak na nebu moguć oko gorja. Izostat će vjetar, a posvuda će biti i vruće i sparno uz 33-34 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano te vrlo vruće, ali prolazno uz slab do umjeren sjeverni ili sjeveroistočni vjetar. Temperatura između 33 i 35 °C.

U Dalmaciji sunčano, samo ponegdje uz manji razvoj oblaka u zaobalju. Bit će neugodno vruće, između 33 i 36, lokalno i 37 Celzija. Malo će se lakše činiti možda na otocima gdje će puhati većinom umjeren, prema otvorenome nakratko i pojačan maestral. Na sjevernom Jadranu obilje sunca i vedrine, mala samo naoblaka nakratko u Istri i gorju. Bura će prolazno oslabjeti, ponegdje okrenuti na slab sjeverozapadnjak. Vruće i vrlo vruće, osobito na Kvarneru i kvarnerskim otocima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Bez promjene do daljnjeg. I početkom rujna u unutrašnjosti vrući, čak mjestimice i vrlo vrući dani, a noći u najbolju ruku ugodne, ponegdje i ovdje teške za spavanje, osobito u središtima većih gradova. Mala vjerojatnost za neki popodnevni izolirani pljusak postoji od ponedjeljka, ali ništa oborinski značajnije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčano, ujutro burin, danju maestral, oko utorka i mirno pa će i ta dnevna vrućina biti još malo neugodnija. Nastavlja se tako ovaj toplinski val, ne samo uz obalu nego i u zaleđu.