Visoki kazneni sud u Zagrebu danas razmatra žalbe Filipa Zavadlava i njegova odvjetnika Tonija Vukičevića, potom žalbu Državnog odvjetništva i odgovor obrane na nepravomoćnu presudu u prvom stupnju kojom je Zavadlav osuđen na 40 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva u Splitu.

Podsjetimo, u krvavom pohodu ubio je Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25). Njegov odvjetnik Vukičević prije zakazane sjednice za Danas.hr rekao je da će on biti uz Zavadlava i pratiti sjednicu putem videolinka iz zadarskog zatvora, gdje je Zavadlav u pritvoru.

"Zavadlav se na presudu žalio i osobno. U prvom stupnju prihvaćena je teza obrane da djelo nije bilo iz bezobzirne osvete. Sada osporavamo i to je li on zlo. To je njegova obrana", rekao nam je Vukičević. Također, navodi i da pokušavaju dokazati nezakonitost prikupljenih dokaza, kao i nedorečenost u obradi dokaza.

S obzirom na to da je Zavadlav početkom studenog štrajkao glađu, smatrajući da su prošli svi zakonski rokovi po kojima on može biti u istražnom zatvoru, pitali smo odbija li Zavadlav još hranu.

"Ja i Zavadlav jesmo razgovarali o obrani. Izgleda mi nepromijenjeno, imao je energije za razgovor", rekao je Vukičević.

Podsjetimo, Zavadlav je potpuno uvjeren da je već trebao biti na slobodi i to 11. listopada. Telefonom se obratio novinarima RTL-ove redakcije i rekao da ga "zakonski neopravdano drže u istražnom zatvoru". Zato je Zavadlav uložio žalbu o kojoj bi splitski sud trebao odlučivati u četvrtak, 21. studenog, a žalbu je uložio i njegov odvjetnik Vukičević koji se slaže da su zakonski rokovi za njegov pritvor probijeni.

Kako smo prvi na Danas.hr-u pisali, iz pravosudnih krugova potvrdili su nam ranije da je Zavadlav bio počeo štrajk glađu kada je shvatio da ne izlazi na slobodu, a već je bio spremio stvari.

Neven Cambi, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu tada je za RTL Danas objasnio da Zavadlav ne može biti pušten na slobodu jer se okrivljenicima, koji su osuđeni na kaznu zatvora dulju od pet godina, istražni zatvor produljuje do pravomoćnosti presude.

