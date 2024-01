Vozače će u utorak ujutro dočekati nove cijene goriva. Ovaj put neće biti baš sretni. Sve cijene goriva su otišle gore. Tako će biti idućih 14 dana. Provjerili smo kakve su cijene u susjednim zemljama i je li isplativo možda skočiti preko granice napuniti rezervoar.

Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju.

Tako će od ponoći nove cijene iznositi: 1,42 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l), 1,43 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l), 0,89 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,04 EUR/l), 1,17 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,02 EUR/kg) 1,73 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,02 EUR/kg).

Kako se kreću cijene kod susjeda?

Cijene goriva u većini država mogu varirati ovisno o distributeru i lokaciji, te ih je teško prikazati jednim brojem. HAK na svojim internetskim stranicama redovno objavljuje cijene goriva u europskim zemljama, no kako naglašavaju, one su informativnog karaktera i predstavljaju prosječne vrijednosti unutar zemlje i automatski se ažuriraju sa službene stranice Europske komisije.

U Italiji je cijena eurosupera 95 na dan 29. siječnja 2024. iznosila 1,778 eura po litri, a dizela 1,734 po litri. U Mađarskoj cijena eurosupera 95 je 1,510 eura po litri, a dizela 1,601 eura. Što se tiče cijena goriva u BiH i one variraju ovisno o distributeru, ali i o mjestu gdje točite gorivo. Tako se cijena dizela kreće od 1,28 do 1,43 eura po litri. Cijena Supera 95 kreće se od 1,36 do 1,43 eura po litri. Sve naravno ovisi i u kojim područjima točite gorivo.

'Šokirale su me cijene u Švicarskoj'

"Vozila sam se iz Livigna prema Hrvatskoj i morala sam proći kroz dio Švicarske. Čim smo prošli švicarsku granicu i ulazili u unutrašnjost Italije, cijena benzina je sve više padala po benzinskim postajama. Inače u Švicarskoj su me cijene goriva šokirale. Na pojedinim postajama litra benzina je skoro dva eura", kazala nam je čitateljica iz Zagreba koja je nedavno putovala u Livigno. Inače, u toj bescarinskoj zoni možete natočiti litru benzina za 1,2 eura.

Cijene u Sloveniji u idućih 14 dana

Što se tiče cijena u Sloveniji, njihova vlada objavila je nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Uz nepromijenjene trošarine, najviše dopuštene maloprodajne cijene benzina, dizela i lož ulja od 30. siječnja 2024. do zaključno s ponedjeljkom, 12. veljače 2024. godine, iznosit će 1,411 eura po litri benzina, 1,457 eura po litri dizela i 1,111 eura po litri lož ulja, objavila je slovenska vlada na svojim internetskim stranicama.

Za litru bezolovnog motornog benzina (NMB 95), uz nepromijenjenu trošarinu koja trenutno iznosi 0,46051 eura po litri, na benzinskim postajama izvan raskrižja autoceste u novom će 14-dnevnom roku biti potrebno platiti 1,411 eura po litri (prije promjene 1,381 euro po litri), a za 50 litara to iznosi 70,55 eura. Kako su kazali iz slovenske vlade da nisu regulirali cijene NMB 95, prema njihovim procjenama, uz sve dosadašnje poreze i doprinose, za litru NMB 95 trebalo bi izdvojiti oko 1,485 eura po litri.

Litra dizela, uz nepromijenjenu trošarinu koja je trenutno određena na 0,39267 eura po litri, u novom će razdoblju na benzinskim postajama izvan raskrižja za autocestu iznositi 1,457 eura po litri (prije izmjene 1,415 eura po litri), što za 50 litara iznosi 72,85 eura. "Kada ne bismo regulirali cijene dizela i istovremeno oslobodili potrošače plaćanja doprinosa za obnovljive izvore energije i kogeneraciju toplinske i električne energije, prema našim procjenama, gdje smo uzeli u obzir sve poreze i doprinose koji su vrijedili u prošlosti, biti potrebno izdvojiti oko 1,545 eura po litri dizela", kažu iz vlade Slovenije.

Za litru lož ulja, uz nepromijenjenu trošarinu koja trenutno iznosi 0,11577 eura po litri, u novom 14-dnevnom razdoblju trebat će izdvojiti 1,111 eura po litri (prije promjene 1,065 eura po litri). Za naručenu količinu od 1000 litara lož ulja potrošač će tako platiti 1111 eura (bez prijevoza).

Sukladno Vladinoj Uredbi o formiranju cijena određenih naftnih derivata izvan područja autocesta i brzih cesta, marže trgovaca su ograničene i mogu iznositi najviše 0,0683 eura po litri dizelskog goriva i 0,0694 eura po litri NMB-95. , a za lož ulje maksimalno 0, 08 eura po litri. Cijene pogonskih goriva na raskrižju autocesta određuju se slobodno, a koje su ceste autoceste i brze ceste određeno je Uredbom o kategorizaciji državnih cesta.

Donesena i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u dvadeset i jednom navratu. Kako su izvijestili, s obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 30. siječnja do 12. veljače 2024., i to za 56,31 euro na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 euro po litri dizelskog goriva.

