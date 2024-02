Vlasnik pekarnice s petnaestak zaposlenih u riječkom naselju Turnić preregistrirao ju je u fast food kako bi mogao raditi i nedjeljom.

"Tako spasili smo posao, zaštitili radnike, odnosno spasili sva radna mjesta, a građanima omogućili da kod nas mogu kupovati svježe pekarske proizvode nedjeljama i blagdanima, tijekom cijele godine", ispričao je vlasnik Lulezim Qenaj za Novi list.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Svi će radnici moći zadržati svoj posao'

Za njegovu pekarnicu to znači da će od početka ove godine pa do svibnja, odnosno prvih 16 nedjelja, raditi kao pekarnica, a od svibnja do kraja godine kao fast food.

"U to su uključena određena ograničenja pa, primjerice, kada smo otvoreni kao fast food, ne smijemo prodavati velike kruhove, odnosno smijemo prodavati kruh težine do 250 grama. Također, smijemo prodavati i sve ostalo što je do te gramaže, dakle sendviče, manje pizze, mini kruhove, sve vrste peciva, kao i ostali asortiman proizvoda koji imamo u ponudi – sokove, mlijeko, jogurte", ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da se nisu odlučili na taj potez, kaže, morali bi otpustiti pola radne snage. No, zahvaljujući ovom potezu svi će djelatnici zadržati svoj posao.

Nije jedini koji je povukao ovaj potez

Qenajeva pekarnica poznata inače je po tome što radi 365 dana u godini, neovisno o nedjeljama i praznicima i to cijeli dan i noć, a sada će nastavnici s tom tradicijom. Radnicima su ponudili da oni koji žele rade i noću, nedjeljom i praznicima, ali za to će ih i dodatno platiti. Oni koji ne žele ne moraju, no svakako su dobili pravo na izbor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovakvu zakonsku mogućnost uvođenja djelatnosti fast fooda iskoristile su još neke privatne pekarnice i pekarski lanci u Rijeci i okolici kako bi ostali i spasili radna mjesta. S istim se problemima bore i manji kvartovski dućani koji su već morali zatvoriti vrata svojih trgovina.

Podsjetimo, prema Zakonu o trgovini koji je stupio na snagu 1. srpnja prošle godine, rad nedjeljom dopušten je samo 16 nedjelja tijekom godine koje trgovci mogu rasporediti po vlastitim željama. Budući da je zakon stupio u drugoj polovici prošle godine, trgovci i poslodavci su uspjeli "izgurati" 2023. godinu i rasporediti radne nedjelje u samo šest mjeseci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, ove je godine to puno veći izazov s obzirom na to da 16 nedjelja trebaju rasporediti na 12 mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO: Gužvetine u trgovinama koje rade. Nezadovoljni građani, trgovci još više: Tako izgleda neradna nedjelja na hrvatski način