Lovački psi rastrgali najstariju mačku na hranilištu? 'Teta Mica trebala je još živjeti sretno'

U Facebook grupi "Poreč i okolica - Zbrinjavanje napuštenih i ozlijeđenih životinja" osvanula je jeziva objava i fotografija koja opisuje mučenje i ubijanje mačaka.

U objavi se opisuje situacija koja se dogodila na hranilištu za napuštene mačke. Hranilište se nalazi na prostoru iznad groblja Žatike u Poreču te su na njemu obitavale mačke koje su tamo ostavljene te ih volonteri hrane.

Volonterke su mačke redovito hranile, čistile od parazita i vodile kod veterinara, a jučer su doživjele veliki stres.

Na hranilištu se pojavilo nekoliko lovaca koji su bez promišljanja pustili pse. radilo se o pet istarskih goniča koji su se rastrčali po prostoru i krenuli ganjati mačke te su brojne nastradale.

Jedna od stradalih na hranilištu je živjela sedam godina, bila je kastrirana te je nedavno liječena zbog upale uha. Ime joj je bilo teta Mica te je najstarija mačka na hranilištu.

"Maca koja je trebala živjeti svojih još barem pet godina kao sretna maca. Danas je rastrgana na komade. Ima ih još do kojih ne možemo doći jer su pokušale pobjeći duboko u žbunje koje je puno trnja i ne možemo nikako unutra. Zvala se policija koja je napravila svoj dio posla i svoj zapisnik. Što će od svega toga biti, ništa, jer tako funkcionira naša država. Volonteri su navodno krivi, jer nemaju ograđen dio na kojem borave kokice i mace. Znači uvijek su volonteri krivi i naravno krive su mačke" stoji u objavi.

U objavi se ukazuje na to da za one koji puštaju 'nabrijane' i pomalo krvoločne pse nikoga nije briga.

"To je problem volontera koji nemaju ograđen i zaštićen dio, a znamo svi da ograđeno dvorište za mačke ne znači ništa, jer one preskoče ogradu bez problema. Lovce ne briga, lovci imaju pravo puštati pse, a još nije ni sezona lova.., što će biti kad bude? Hoćemo li morati strepiti jesu li te naše mace uopće sigurne? A nisu krive ni dužne nikome ništa. Komunalni redari su došli i rekli da ne znaju ni zašto ih se zvalo za to jer da to nije javna površina", piše u objavi.

Livada na kojoj se nalazi hranilište smještena je na zemljištu Agrolagune. S obzirom na to da se ne radi o javnoj površini nadležna veterinarska ambulanta nije dobila nalog da se zbrinu tijela mrtvih mačaka.

"Volonterke Tamara i Kristina morale skupljat komade tijela mace, koje je kasnije Tamara morala nositi i zbrinuti na svoj trošak u Vet centru. Da li sve to više ima smisla? Da li taj zakon i pravilnik stvarno ima ikakve veze s mozgom? Da oni koji brinu o tim životinjama kao što su Tamara i Kristina, moraju skupljat tijela i snosit troškove zbrinjavanja, zato što je nešto javna ili privatna površina. Mačke su slobodnoživuće i ne znaju gdje je javni dio, a gdje je privatni dio, a možda netko misli da znaju pa eto. Ako netko misli da znaju objasnite nam kako da objasnimo mački gdje mora umrijet, na kojem dijelu", stoji dalje u objavi.

