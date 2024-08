Grbin: 'Doći će Hrvatska koju si sanjao'; Josipović: 'Bio je heroj u ratu, junak u miru'

Peđa Grbin prvi se obratio okupljenima na komemoraciji za Freda Matića koji je preminuo prošli petak u 63. godini života. Na početku komemoracije pušten je video na kojem Fred govori o svojim iskustvima iz srpskih logora. Grbin ga je nazvao posebnim, drugačijim i boljim od drugih.

"Teško je govoriti o Fredu kao da je tu s nama i drago mi je da ste se nasmijali jer je on bio takav. I u najtežim stvarima on je pronalazio ono ljudsko i lijepo, uvijek sam mu se na tome divio. Teško je o njemu govoriti i zbog njegove biografije koja bi mogla biti podloga za neki film ili seriju, ali zato što je on bio poseban. Svaku priču, svaku anegdotu iz svog života uvijek je začinio nečim osobnim i pretvorio ju u nešto posebno, a to je mogao samo zato što je bio poseban i drugačiji", rekao je Grbin i dodao:

"Obećajem ti da ćemo do te zemlje doći i bit će Hrvatska onakva kakvu si ti sanjao", rekao je Grbin.

"Fred je bio jedna od najboljih osoba koje sam poznavala", kazala je kroz suze europarlamentarka i Matićeva prijateljica Biljana Borzan.

"Njegova energija i borbenost bila je vrijedna divljenja. Nije se dao pokolebati kad je dobivao batine, one političke", rekla je Borzan. Dodala je da je u najtežim situacijama nalazio dozu humora.

Fred je bio čovjek koji je zadržao karakteristiku koju ima mali broj ljudi. Kod ljudi primijetiš da su se promijenili, ali kod malog broja ljudi ostane ona iskra dječaštva, vražji osmijeh. Jedan od njih je bio Fred. Kod Freda su oči ostale otvorene, on se stalno smije", rekao je predsjednik države Zoran Milanović.

"Jadranka Kosor, bivša hrvatska premijerka, prva je prepoznala njegove kvalitete. Da nije bilo nje, Josipović vjerojatno nikad ne bi čuo za njega i ne bi ga imenovao posebnim savjetnikom i ja ne bi imao koga nazvati kad sam postao premijer i reći mu da želim da preuzme resor", rekao je.

"Bili smo suradnici, prijatelji, bio je drugarčina", rekao je i dodao:

"Uvijek sam o njemu imao dobro i ljudsko mišljenje. Mi nismo ovdje zbog njegovog smisla za humor nego zbog drugih njegovih kvaliteta", rekao je Milanović.

Bivši predsjednik Ivo Josipović rekao je da je Fred bio "heroj u ratu, junak u miru", rekao je Jospović.

"Herojstvo u ratu zamijenio je junaštvom u miru. Bio je čovjek mira", rekao je i dodao da je bio napadan lažima i govorom mržnje od onih za koje rat ni danas nije završio jer i danas iz njega uzimaju privilegije.

