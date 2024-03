Most, Hrvatski suverenisti i Nezavisna lista mladih predstavili nositelje liste za predstojeće parlamentarne izbore. Na predstavljanju su sudjelovali nositelji lista za većinu izbornih jedinica. Oni će Državnom izbornom povjerenstvu danas predati prijedloge lista i kandidata za parlamentarne izbore.

"Mi smo predstavili kao politička stranka konkretan program. Prvi predajemo svoje liste", kazao je Nikola Grmoja. "Pokazujemo da smo politička snaga koja vodi brigu i o staroj dijaspori, o našim Hrvatima u BiH", kazao je Grmoja. "Nama kampanja ne treba, činjenica da smo bili na strani građana, to je dovoljno", dodao je. "Bili smo suprotstavljeni HDZ-u, SDP-u i Možemo", dodao je. "Nama je potrebna čista voda, voda čisti i razotkriva korupciju. Most je otkrivao afera", kazao je. "Uvijek ćemo biti na strani građana, a ne na strani tajkuna, korporacija, banaka", dodao je.

Nositelji lista

Grmoja je potom predstavio nositelje lista.

Izbornu listu u prvoj izbornoj jedinici nosit će Marija Selak Raspudić, u drugoj Nino Raspudić, u trećoj Željko Sačić, u četvrtoj Josip Skočibušić, u petoj Marijan Pavliček, u šestoj Nikola Grmoja, u sedmoj Zvonimir Troskot, u osmoj Marin Miletić, u devetoj Miro Bulj, u desetoj Božo Petrov, a u 11. izbornoj jedinici Hrvatska republikanska stranka iz BiH.

"Ulazak Milanovića je opravdan i to s tezom da su institucije korumpirane. To mi dijelimo. Ali može li rješenje biti Radimir Čačić. Ako je njima primarno, onda neka podrže one koji su u tome najaktivniji", kazao je Nino Raspudić.

"Ja sam uputio na problem migrantske krize u Hrvatskoj. Ta moja inicijativa nije stavljen na dnevni red. To su zadaće koje su pred nama. Tu je i borna protiv korupcije i sve što pridonosi boljitku Hrvatske", kazao je Sačić.

