Mlinarić: 'Kad Peternel prespava i dođe k sebi, mislim da će promijeniti priču. Ima mjesta za svakoga'

Dramatičan je dan iza Domovinskog pokreta! U subotu su u zagrebačkom hotelu International održani unutarstranački izbori. Na njima su kandidati bili Ivan Penava, koji se ponovno kandidirao za poziciju predsjednika stranke, a kandidat za zamjenika stranke bio je Stipo Mlinarić te Mario Radić, jedini izazivač za mjesto predsjednika stranke i njegov zamjenik Igor Peternel.

U vrijeme trajanja izbornog sabora, Radić i njegovi ljudi napustili su International jer nije prihvaćen njihov prijedlog da glasanje bude tajno. U dvorani je ostala Penavina većina, tako da su sa 64 ruke, jednoglasno, ponovno izabrani Penava (za predsjednika) i Mlinarić (za zamjenika stranke).

Nakon glasanja, Penava i Mlinarić obratili su se javnosti. Mlinarić je pozvao sve koji žele da se vrate u Domovinski pokret. "Stvarali su iluziju koja se danas raspršila kao magla. Kad Peternel prespava i dođe k sebi od poraza, mislim da će u ponedjeljak promijeniti priču i ostati u Domovinskom pokretu. Sve ih pozivam, mjesta ima za svakoga - nikakve odmazde, progona i izbacivanja", istaknuo je Mlinarić.

Penava je istaknuo da je situacija bila pod kontrolom i da je na glasanje došao miran. "Kad me pitate zašto su izašli van, osjetili su da će izgubiti izbore, zato su otišli. Dali su prijedlog koji nije prošao", napomenuo je Penava. "Ako se pitate o čemu se ovdje radilo, radilo se o borbi ideološke struje, jezgre DP-a protiv tehnomenadžera i pokušaja takvog upravljanja DP-om. Znali smo da je to ples za jedno ljeto i nismo se dali manipulirati od strane nekakvih igrača iz sjene", poručio je Penava. I on je istaknuo da su svi dobrodošli natrag u stranku te na kraju napomenuo da je parlamentarna većina sigurna.

