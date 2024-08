Zamjenik zapovjednika JVP-a Lošinj Marin Brčić ispričao je da su dečki iz dežurane čuli prasak u nedjelju popodne i odmah krenuli na mjesto nesreće.

Međutim, mislili su da je nešto grunulo u škveru. Tada su s druge strane vidjeli kako jedna osoba trči prema njima. Čim su došli do nje, srušila se na pod. Tada su vidjeli da je bila nesreća na trajektu.

Stigavši tamo nisu se puno obazirali na rampu jer se tamo nije moglo ništa napraviti. Vidjeli su jednu osobu u moru s kojim je bio još jedan čovjek koji je skočio da mu pomogne. Građanin ga je održavao dok nije stigla pomoć. U međuvremenu je stigla i hitna. Vozač je također skočio u more.

"Strašno velika tragedija", zaključio je Brčić.

'Ljudi su svašta pričali'

Mještanin Nikola Borić koji živi stotinjak metara od pristaništa u Malom Lošinju ispričao je kako je izgledala stravična tragedija koja se dogodila u nedjelju popodne. U padu goleme rampe teške najmanje deset tona poginula su trojica mornara, a jedan je ozlijeđen.

"Čuo sam strašni prasak. Udarac. Unuk je pitao što se događa. Povirio sam van. Ništa nisam vidio. Onda sam izašao i ljudi su svašta pričali", rekao je Nikola. Ljudi su svašta nagađali jer nitko nije mogao priči od policije i vatrogasaca.

"Zna se da je brod star i da bi trebali ga prestati koristiti", rekao je Borić koji je i sam pomorac koji plovi već 30 godina.

"Pogodilo me to", dodao je.

'Ljudi su bili u šoku'

Arsen Mujagić, koji također živi na otoku kaže kako su ljudi bili u šoku vidjevši što se dogodilo. Mujagić je stajao ispred trajekta na kojem se jučer dogodila nesreća. Čini se kako trajekt nije zaštićen.

"To što su ispričali nije za prepričavati zbog obitelji poginuli. Kao što je tragično što danas stojimo ispod te rampe. Pola dana nakon tragedije imate situaciju da se opet može dogoditi tragedija. Do sigurnosti ne drže ništa. Posada je navodno izašla bočno i išla popravljati nešto oko rampe. Htjeli su iskoristiti to vrijeme da poprave jer su pristali ranije. Navodno su neku brtvu popravljali", rekao je Mujagić i naglasio kako se ograđuje jer prepričava ono što je i sam čuo, a nije vidio.

Navodno je kapetan tražio da se maknu kad je vidio da su ljudi ispod. Nije ni dovršio zapovijed, a rampa je pala.

"Moguće da se poklopila kombinacija ljudskog faktora i tehničkog kvara", rekao je i pokazao na rampu.

"Kolika je to sila? Deset metara rampe teške preko 10 tona", zapitao se Mujagić.

Iz Lučke kapetanije ne mogu otkrivati detalje

Vladimir Malnar voditelj službe sigurnosti u Lučkoj kapetaniji Rijeka rekao je dan nakon stravične tragedije na Malom Lošinju kako ne mogu izlaziti s informacijama u javnost jer se provodi istraga. U padu rampe od trajekta poginula su trojica, a ozlijeđen je jedan mornar.

"Možemo jedino reći da se dogodilo što se dogodilo. Prvenstveno izražavamo sućut obiteljima. Ne pamtim da se ovo ikada dogodilo u 20 godina koliko sam u kapetaniji. Za nekoliko dana će biti prvi rezultati istrage", rekao je Malnar. Objasnio je da sustav rampe radi na principu hidrauličkog ulja, a o drugim detaljima ne može.

Potvrdio je samo da su poginuli bili na kopnu, a brod do završetka istrage ima zabranu isplovljavanja po službenoj dužnosti.

