Fuchs o slučaju problematičnog učenika: 'Neka se djeca vrate u školu'

"To je jako tužna priča, očekivao sam da će nakon svih onih razgovora i dogovora, uvjeravanja i objašnjavanja kako stvari stoje, svi dionici razumjeti i pokušati djelovati na dobrobit svih učenika. Kažem svih, i onih koji su u razredu, a sada ne idu na nastavu, ali i ovog učenika koji ima određene potrebe. Svi skupa trebamo pokušati da iz ovog obrazovnog sustava izađu kao jednako vrijedni članovi zajednice danas-sutra", poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs nakon novog bojkota u zagrebačkoj osnovnoj školi u kojoj gotovo 1000 učenika nije došlo na nastavu odlukom Vijeća roditelja jer se jučer u školu nenajavljeno vratio problematični učenik, zbog kojeg se u prošloj školi ispisao cijeli razred.

Ministar moli roditelje da se djeca vrate u školu jer, kako kaže, nema razloga za bojkot i ističe da garantiraju normalno odvijanje nastavnog procesa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Konačno, to je garantirano Ustavom koji kaže da pravo na obrazovanje, pogotovo osnovno, ima svako dijete u Republici Hrvatskoj sukladno njegovim sposobnostima. Kao država smo se obvezali, i potpisali sve konvencije io pravima djece, i odlučili smo se za inkluzivni oblik nastave pri čemu djeca koja imaju određene potrebe ne izdvajaju se iz redovitog obrazovnog procesa, ali se on prilagođava tako da se njima omogući da ga završe barem u ovom dijelu obveznog školovanja", istaknuo je Fuchs.

'Neka se djeca vrate u školu'

Ministar je opisao kronologiju cijelog slučaja i priče koja je, kako kaže, krenula prije još godinu dana u prošloj školi koju je pohađao dječak, ali je u međuvremenu premješten, no prema rječnima roditelja i u novoj sredini su se nastavili problemi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Podsjetit ću vas da u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo gotovo 6 tisuća pomoćnika u nastavi. To znači da imamo negdje oko 6 tisuća djece s raznim varijantama potreba koji su svi uključeni u redovito školovanje. Neki su u posebnim razrednim odjelima koji imaju od dva do pet učenika, ali velika većina je u redovnim razredima skupa s pomoćnicima koji im pomažu da prate nastavu kako je predviđeno i da se nastava odvija sukladno normalnom okruženju, sigurnom okruženju. To je fakt.

U ovom slučaju imamo učenika koji ima rješenje o obliku nastave koje je izdalo tijelo koje ga jedino može izdati. Na zahtjev škole u kojoj je učenik bio, škola je predložila gradskom uredu da donese rješenje o obliku školovanja učenika. Govorimo o godini prije… Gradski ured je donio takvo rješenje, na to rješenje su roditelji uložili žalbu. Po zakonom propisanom postupku Ministarstvo je drugostupanjsko tijelo. Povjerenstvo Ministarstva je potvrdilo rješenje gradskog ureda, odnosno odbacilo žalbu roditelja", kazao je.

Roditelji za popodne najavili mirni prosvjed ispred škole i pozivaju roditelje djece iz drugih razreda da im se pridruže jer je, kažu, izigrano ključno obećanje da će dječak do Nove godine biti na opservaciji. No on se u ponedjeljak nenajavljeno vratio u školu. Iako je pravobraniteljica za djecu za RTL kazala kako nije istina da je na sastanku dogovoreno da dječak ne smije biti u školi do Nove godine, roditelji tvrde da dogovor nije ispoštovan.

'Ravnatelja molim da razmisli i da ne daje ostavku'

Učiteljsko vijeće obavijestilo je roditelje da je ravnatelj škole podnio neopozivu ostavku "zbog sustavnoga pritiska koji se u posljednje vrijeme vrši na cijelu školu". U znak podrške ravnatelju te djeci i roditeljima, Učiteljsko vijeće odlučilo je da od utorka neće biti nastave ni u matičnoj ni područnoj školi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fuchs je poručio da mu je žao što je ravnatelj podnio ostavku i moli ga da opet razmisli.

"Suradnici i ja se suočavamo s velikim brojem problema i rješavamo ih. Nije rješenje jednostavno se maknuti i otići. Rješenje je da se stvar riješi. Ja ga molim da još jednom razmisli i da ne daje ostavku. Nadam se da će promisliti, da je to bio nekakav njegov ishitreni potez", kazao je Fuchs, dodajući

da misli da ravnatelj i ostali djelatnici škole moraju raditi prema normalizaciji i smirivanju ove situacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinari su ga pitali je li desetogodišnji dječak u školi uzrokovao probleme, ministar je rekao da nije - koliko on zna…

"Škola je funkcionirala svega dva dana. U tom trenutku nije postojala ugroza prema drugoj djeci. Ne mogu sad staviti ruku na srce i točno reći je li taj učenik nešto verbalno dobacio ili nije, ne znam. Ali bio je dva dana u školi, poslije više ne. Nakon toga su se rješavale stvari i sada je trebao biti uveden u razred i trebao je krenuti taj proces odvijanja redovite nastave", istaknuo je.

Ne zna, kaže, koje više garancije sustav mora dati da bi se situacija smirila do kraja. "Osim apela, ljudi ajmo se urazumiti. U ovom slučaju smo poduzeli sve da je situacija u razredu onakva kakva treba biti", zaključio je ministar.