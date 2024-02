Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik izjavio je kako očekuje da bi pobjeda Donalda Trumpa na predstojećim američkim predsjedničkim izborima mogla otvoriti vrata proglašenju neovisnosti Republike Srpske dodajući kako vlasti tog entiteta nisu odustale od takvog cilja unatoč upozorenjima Zapada.

U intervjuu kojega je u ponedjeljak na svojim mrežnim stranicama objavio ruski provladin list "Izvestia", Dodik je kazao kako "BiH nestaje" pa će RS stoga tražiti načine da učvrsti svoju samostalnost.

"Čekamo neke velike sile da kažu da (srpski) narod ima pravo na samoopredjeljenje. Nikada nismo odustali od potrebe da jačamo našu Republiku Srpsku", kazao je Dodik dodajući kako taj entitet neće propustiti priliku zaštiti svoj status "na miran način".

"Primjerice, ako se dogodi da Donald Trump pobijedi na američkim predsjedničkim izborima, mogu se pojaviti određeni uvjeti da se to dogodi. Još uvijek može biti. Mislim da je pogrešno reći da se to nikada neće dogoditi", kazao je Dodik, koji je prošlog tjedna boravio u Tatarstanu i tamo se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom s kojim je, kako je sam tvrdio, sat vremena razgovarao iza zatvorenih vrata.

Na pitanje "Izvestie" je li referendum o neovisnosti RS moguć već ove godine Dodik je odgovorio konstatacijom kako će se to tek vidjeti, a komentirajući mogućnost da se taj entitet po proglašenju neovisnosti od BiH priključi Srbiji pojašnjavao je kako on to promatra kao pravo na ujedinjenje svih Srba po modelu po kojemu su se ujedinile Istočna i Zapadna Njemačka.

U intervjuu, objavljenom točno dvije godine otkako je Rusija pokrenula osvajački rat protiv Ukrajine, Dodik je otvoreno branio politiku Moskve i zagovarao nastavak pohoda na Ukrajinu uključujući tu tvrdnju da Rusija ima sva prava na Krim "koji nikada nije bio ukrajinski".

"Vjerujem da Rusija ne bi trebala ostaviti ovo pitanje nedovršenim. Ako ostanu nedovršena pitanja u koja se zapadne sile nastave miješati, pozicija Rusije će oslabiti. Ako se riješe sva pitanja u strateški važnim područjima, to će dati snagu i Rusiji i cijelom svijetu", izjavio je Dodik.

