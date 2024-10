Ćorušićev kolega prisjetio se kobnog dana: 'Popili smo kavu, pričali, a onda vijest iz noćne more'

Rijeke ljudi slile su se danas na zagrebački Mirogoj kako bi na psoljednji počinka ispratili ravnatelja KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. Antu Ćorušića koji je stradao prije nekoliko dana.

Na ispraćaju je izvedena Thompsonova pjesma ‘Samo je ljubav tajna dvaju svjetova‘, a od svog suradnika i prijatelja emotivnim govorom se oprostio njegov pomoćnik, prof. dr. sc. Milivoj Novak.

"Popili smo kavu, Ante, Stjepko i ja… Pričali o onom što bi danas sutra ili za koji dan trebalo raditi. Bio je to jedan od dana na početku tjedna kakvih je u ovih osam godina bilo na stotine. A onda vijest iz noćne more, jer nekako smo svi mislili da će Ante tu biti vječno, da će sve funkcionirati samo od sebe i da će se problemi uvijek nekako riješiti rekli bi neki sami od sebe.

No, bolnica je funkcionirala bez većih problema ipak samo zato što je naš ravnatelj i prijatelj znao kako odraditi taj težak posao, a da istodobno izgleda da se dogodilo po nekoj inerciji što dakako nije bilo točno", počeo je svoj govor Milivoj Novak.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Novak je naglasio u govoru kako je trebalo puno umješnosti za vođenje kolektiva od gotovo 6000 zaposlenika tako da funkcionira skladno i da godišnje uspješno uspijemo zbrinuti više od 1.5 milijuna bolesnika.

"Ante i ja površno smo se poznavali godinama. On ginekološki onkolog, ja pedijatar intenzivist. U struci baš i nismo imali dodirnih točaka. Nekako se dogodilo, igrom slučaja, da smo počeli tijesno surađivati u Odboru za zdravstvo… i to je bio, reklo bi se, okidač i za ovu suradnju koje je potrajala više od osam godina. Te 2016. g., kad je izabran za ravnatelja KBC- Zagreb, zamolio me da prihvatim dužnost pomoćnika. Pristao sam, a sve ostalo je povijest naše svakodnevne suradnje", prisjetio se Novak početka prijateljstva s pokojnim Ćorušićem te dodao kako ne treba nabrajati sve što je u KBC-u dobrog učinjeno u tom periodu.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

"Predugo bi trajalo. Posljednje u nizu je novi velebni odjel pedijatrijske hematologije koji već radi, ali čeka svečanost otvorenja, banka mlijeka, dječji vrtić za djecu zaposlenih, robotska kirurgija… ", kazao je.

Istaknuo je kako je bilo je i vrlo teških i zahtjevnih trenutaka u kojima je trebalo rješavati situacije u kojima nikad nisu bili.

"Primjerice, uspjeli smo prebroditi covid krizu na najmanje stresan način, preživjeli smo potres u kojem smo ostali bez dijela svojih kapaciteta, a potom započeli obnovu potresom oštećenih zgrada. Za to vrijeme morali smo osigurati da bolnica i dalje funkcionira i da pacijenti to osjete što manje. U svemu tome Ante je bio vrstan vođa ovog našeg tima.", naglasio je.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Njegova vrata, dodao je, bila stalno otvorena.

"Uvijek je imao vremena i volje razgovarati sa svakim tko bi mu došao u ured. Nastojao je riješiti svaki problem od onog najvećeg do sitnica. Sigurno ga je to snažno iscrpljivalo. Nije se žalio. Bio je naš gromobran. Nepogrešivo je na sebe primao sve udarce, podmetanja, zlobu.. a svega toga, vjerujte mi, nije bilo malo. No, ono po čemu ćemo ga pamtiti je činjenica da je bio je vrstan liječnik, operater, ravnatelj, ali prije svega bio je dobar veliki ČOVJEK.", emotivan je u svom govoru bio Novak.

Na kraju se obratio obitelji s riječima

"Draga obitelji, hvala vam što ste nam dozvoli da vam otmemo Antu na dobar dio vremena koje bi inače rado provodio s vama, da ga ukrademo od vas. No, sad kad je otišao, nas nekolicina u koje je imao povjerenje, jednako kao i mi u njega, bit ćemo tu za vas uvijek budete li trebali bilo kakvu prije svega ljudsku pomoć baš onako kako je Ante pomagao svima nama", rekao je Novak na ispraćaju.

Na ispraćaj ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Ćorušića u srijedu na zagrebačkom Mirogoju stigli su obitelj, mnogobrojni prijatelji te ljudi poznati iz javnog života. Stigao je i predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministri Tomo Medved, Davor Božinović, Vili Beroš, Branko Bačić, bivši šef Sabora Luka Bebić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, Ana Karamarko, Krunoslav Capak, Alemka Markotić i mnogi drugi.

