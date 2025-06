Nakon što se društvenim mrežama proširio kompilacijski video bivšeg vjeroučitelja i Mostovog kandidata za gradonačelnika Rijeke Marina Miletića u kojemu se, između ostalog, pohvalio da bi on mogao sam igrati košarku protiv pet žena, nije trebalo dugo čekati da ga neka žena prihvati njegov izazov.

"Da budem ful jasan. Žena je jednako vrijedna muškarcu i to uopće nije sporno, ali muškarci su skroz različiti. Do čega ćemo doći, da će žena doći i tražiti da igraju nogomet, ne znam, u prvoj ligi. Šta, NBA? Šta, prvu košarkašku ligu s nama? Pa, kako ćemo, čovječe? Pa ja igram košarku, mogu igrat sam jedan protiv pet žena i pobijedit ćemo. Sorry, e. Reći će mi, ti si ufur, Marine. Pa ne, igram cijeli život košarku, mogu ih preskočit. Ne mogu mi konkurirat, ono. Nikako, čovječe", izjavio je Miletić u videu.

Naša poznata košarkašica i reprezentativka Mia Mašić na Facebooku je kratko poručila Miletiću: "Gospodine Miletiću samo recite kada i gdje, mi dolazimo."