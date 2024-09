Milanović u Glini: 'Pitao sam Vučića zašto je u govoru '95 imao potrebu dovoditi narod u zabludu'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u nedjelju je u Glini odlikovao 20. domobransku pukovniju HV Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu, a u povodu 30. obljetnice osnutka te postrojbe.

Odlikovanje je primio u ime postrojbe ratni zapovjednik 20. domobranske pukovnije Stjepan Kostanjević.

Dvadeseta pukovnija je ustrojena 1. rujna 1994. od glinskih postrojba, Samostalne bojne Topusko i Samostalne satnije Lasinja. Sudjelovala je u oslobađanju Gline 1995. i demobilizirana je 1996.

Ratni načelnik stožera 20. domobranske pukovnije Ivo Žinić je naglasio da je u Glini započeo i završio Domovinski rat,

Samo u vojno redarstvenoj operaciji 'Oluja' pukovnija je imala 13 poginulih i 43 ranjena, a ukupno 75 poginulih pripadnika i 27 ranjenih tijekom cijelog rata.

Kroz 20. domobransku pukovniju HV-a prošlo je više od tri i pol tisuća pripadnika, dodao je. Naglasio je da su glinske postrojbe onemogućile velikosrpskog agresora u ostvarenju namjere da prodre do Zagreba, glavnog grada RH.

„Djelovanje glinskih postrojba i 20. domobranske pukovnije bilo je potpuno legitimno i pošteno, vojnički stručno i profesionalno izvedeno i bez ikakvih repova“, istaknuo je Žinić.

Ratni zapovjednik Stjepan Kostanjević dodao je kako je predajom 21. korpusa vojske tzv. krajine na tom području „hrvatska povijest ispisana zlatnim slovima“.

Gradonačelnik Gline Ivan Janković zahvalio je hrvatskim braniteljima na slobodi.

Sisačko-moslavački dožupan Mihael Jurić je istaknuo da je na području te županije najviše poginulih hrvatskih vojnika i civila, nakon Vukovarsko-srijemske.

Svečana akademija se održala u zgradi Hrvatskog doma u Glini, gdje je, kako se podsjetilo na svečanosti, na proljeće 1995. Aleksandar Vučić, sadašnji predsjednik Srbije, tada rekao da Banovina (koja je tada bila okupirana), nikada neće biti dio Hrvatske.

Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić je poručio kako se ne smije zaboraviti da su hrvatski branitelji spriječili takve velikosrpske planove.

Predsjednik Milanović u obraćanju se osvrnuo i na ulogu Srbije u ratu te, kako je istaknuo, zablude koje su srbijanski političari, među kojima je spomenuo Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja, nametali Srbima u Hrvatskoj tijekom 90-ih.

Rekao je kako su tada Vučić i njegov mentor Vojislav Šešelj hrvatske Srbe „grubo, divljački zloupotrijebili i doveli u zabludu“ i "iluziju da Hrvatska nije njihov dom, već dio tzv. Velike Srbije, podsjetivši na Vučićev govor u Glini.

Dodao je kako je pitao Vučića zašto je imao potrebu za time.

„Uvijek me zanimalo zašto je Vučić, iako svjestan koliko se Srbi nalaze u teškom položaju, imao potrebu baš na ovakav način narod dovoditi u zabludu. Koliko god Vučić htio da se to zaboravi i izbriše jer nije ugodno, to nije moguće. Stoga sam ga pitao samo jednu stvar: da li je svjestan koliko je Srba zavijeno u crno zbog toga što je izrekao u proljeće 1995. u Glini", rekao je predsjednik Milanović.

Dodao je kako ne želi citirati Vučićev odgovor, ali i da bi ovaj najradije htio da to zaboravi.

Na svečanosti je, uz predsjednika Milanovića bio posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.

Uoči svečanosti predsjednik RH položio je vijenac i zapalio svijeću kod spomen obilježja „Suza“ u čast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik Milanović odlikovao 20. domobransku pukovniju HV-a