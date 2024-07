Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je u četvrtak predsjedničke izbore, ali i povećanje plaća javnim dužnosnicima. Rekao je da mu je taj potez neshvatljiv.

"Nije jasno što je i jesu li ti neki obračuni unutar Vlade. Neshvatljivo je da bi to netko napravio pred izbore, bez obzira na mamce, to je dio loše prakse. Ne možeš reći da si protiv toga da se ljudima dignu plaće, to je klopka. Nedostaje milijardu i pol eura, kako je to moguće", rekao je Milanović.

Dotaknuo se i vojske. Komentirao je da se Ukrajini daje mnogo novca, a da hrvatska vojska nema sve uvjete za rad.

"Vojsci će uzeti preko sto milijuna eura, vojska skapava. Kupili smo luksuzni robu od Francuza, vojska ne može bez streljiva i svega što je užasno skupo. Ukrajini mogu pokloniti 66 milijuna dolara, toliko je transportni avion, možda i dva, koji Hrvatska nema. To ne djeluje kao ozbiljan posao, uvijek ista priča", napomenuo je Milanović.

Milanović je izrazio zabrinutost zbog "neodgovornog ponašanja" kada je riječ o raspoređivanju novca u državnom proračunu.

"Zna se da se procedura prekomjernog deficita vraća na staro, ali se pred izbore treba svidjeti tuđim novcem, pa vidi kako ćeš", rekao je Milanović.

Istaknuo je da premijer Andrej Plenković "opstruira državne funkcije".

"Postane nastrano da ljudi trče od Pantovčaka do Markovog trga, ali imamo čovjeka koji ne želi da Hrvatska funkcionira jer on to može preživjeti, potkupiti, podmititi. Tko god se bude nudio iz HDZ-a da bude, predsjednik Republike će na to žmiriti", napomenuo je Milanović.

O predsjedničkim izborima kaže da mu je svejedno tko će biti HDZ-ov kandidat, ali tvrdi da će to biti osoba koja će biti "u Plenkovićevim šakama".