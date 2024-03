Predsjednik Zoran Milanović kazao je novinarima da je donio odluku kada će se održati parlamentarni izbori 2024.

"Jesam. Vojna tajna. Reći ću vam sutra, kada se vratim u Zagreb. To ću objaviti i nek se ide na izbore. Bilo je nepune četiri godine lopovluka i beščašća. Plenković i njegova družina su se ugradili s tolikom istisninom kao tanker da su svi drugi svedeni na sve barabe i propalice na razinu fusnote, natuknice . Jedno zlo vrijeme, loše vrijeme završilo je s nekoliko nasilničkih gesti", rekao je Milanović na pitanje o izborima 2024.

"Glavno imenovanje Turudića, procesiranje Turudića kao biomase na mjesto državnog odvjetnika, to je sve skupa počelo strašno, od jučerašnje reakcije uvijek neobičnog i nepredvidivog Ustavnog suda koji je političko tijelo", dodao je.

"Izražavao sam se o Ustavnom sudu svakako, ne bez argumenata. Međutim jučer su već i oni shvatili da dalje ne može. I od njih je proglašen osobom koja nije dostojna te dužnosti prema mišljenju velike većine sudaca, što i stoji u njihovom priopćenju i to je kolegijalno i blago objašnjenje", kazao je Milanović.

"To ide svome kraju, raspustili su se, nakon mjeseci laganja, prtljanja, Jasno sam vam rekao izbori će vam biti krajem ove godine. Ovo je bilo drpanje i laganje. I danas je uz raspuštanje Sabora, donesen i taj zakon AP, to je neoriginalno", dodao je.

"Ovo je jedan pokušaj discipliniranja i sređivanja stanja gdje postoji građanski neposluh i građanska svijet", kazao je predsjednik. "Plenkoviću je to životna opasnost, on je protektor lopova i korupcije u Hrvatskoj. Možda to ne bih rekao prije sedam godina, ali to sada svako dijete kuži", kazao je.

