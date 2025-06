Milanović: 'Pozivam Anušića i ostale da se ne daju šaltati kao Plenkovićeve pudlice. Vode ih udbaši.' Za kraj je HDZ-ovcima nešto pokazao

Predsjednik Zoran Milanović danas je sudjelovao na konferenciji pod nazivom "Hrvatska kakvu trebamo – Zelenim razvojem protiv klimatske krize".

Nakon toga odgovarao je na pitanja novinara. Prvo se osvrnuo na rezultate izbora u Sloveniji. Milanović je rekao da su odnosi Hrvatske i Slovenije bili stabilniji kada je na vlasti bio Janez Janša, a ne kada je bila ljevica.

"Janša ima stabilno biračko tijelo, ljevica baš i ne", rekao je.

Slovenija će, kaže, tražiti da Hrvatska uđe u Schengen. Ako ne onda će morati zaposliti još 20 tisuća policajaca.

"Ako ne žele Hrvatsku Schengenu, onda dobro. Sebi će pucati u koljeno", rekao je dodavši da je Hrvatska bila spremna za Schengen 2015. godine.

"Plenković je perfidan, zao tip"

Opet se okomio na vladajuće. Komentirajući rekonstrukciju Vlade, ministra obrane Marija Banožića nazvao je ”kriminalacem”.

"Ministar Banožić je kriminalac. On ne želi vrtitit Burčula na posao. Krši zakon jer mu to 'udbašenković' omogućuje. Jedna udbaška uvreda je tome prethodila, gojenca komunističkog režima prema hrvatskim generalima nulte kategorije. Koje je proglasio sitnim udbaškim pudlicama. Mogu li generali sebe branit pred kamerama svaki dan? Ne mogu. Ali to mogu raditi ja. Ti ljudi su progolašeni ološem. To je rekao udbašenković. Rekao sam da je to udbaška stranka, jedna banda. Pa ne mislim ja da su udbaši Anušić, Tramišak, Butković... Ali dok god ne osude udbaša, kojeg je udba hranila kad je bio dijete, taj je za mene sudogovoran. Njemu je normalno Gotovinu i ekipu nazvati udbaškim pudlicama", rekao je Milanović.

Međutim, ipak je priznao da premijer Andrej Plenković nije točno rekao "udbaške pudlice" već da je riječ o metafori.

Plenković je perfidan, zao tip, koji je "svojim klošarima izveo udar na hrvatske generale", kazao je.

"U interesu mi je prokazati udbaške gojence. Znate što je Udba, kupite štednjak, imate napu, nećete je staviti iznad radnog stola, napa ide iznad špareta, da skuplja smrad, ta napa je bila Udba", rekao je Milanović.

"Dok su drugi jeli blato u JNA, udbaši su bili oslobođeni. Oni su smišljali kako da ove iz vojske gađaju blatom. Gadljivo", poručio je.

Pozvao je neke HDZ-ovce da se usporotive vodstvu stranke koje se, kako je rekao, koristi udbaškim metodama.

"Pozivam Anušića i ostale da se ne daju šaltati kao Plenkovićeve pudlice jer su ljudi s kičmom, a vode ljudi s udbaškim metodama", poručio je predsjednik. Nije htio reći je li s Anušićem možda o tome razgovarao.

"Gotovina je nešto u ovoj zemlji", rekao je predsjednik. "Tu nema oprosta. Morat će se od tog polusvijeta udbaškog ograditi. U protivnom, ako se ne ogradite, vi ste pomagači. Recite šefu da nije u pravu. Žao mi je Anušiću, ali ti si pomagač. Predsjednik vam je mali, prljavi udbaš", rekao je.

"Nek' pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko"

Komentirao je ulazak Finske u NATO.

"Bitna je velika profesionalna kopnena vojska. Dakle, mladi muškarci kvragu. I sofisticirani raketni sustavi, s njima Rusija uništava Ukrajinu. Američki tajnik i ministar obrane putovali su na pulferu vagona po noći, to je ponižavajuće. To je zato što Rusija ne dopušta da se leti. To je situacija u kojoj živimo. To je stvarnost, da vrh Amerike mora krišom ići u Ukrajinu. Vjerojatno u dogovoru s Rusima", rekao je.

"Ići korak dalje i u to uvlačiti Finsku koja je 50 kilometara od Sankt Petersburga. Mislim da je to opasno šarlatanstvo. Međutim, ne možemo reći ne. Nama je Finska važnija od Hrvatske i Hrvata u BiH, jel. Što se mene tiče, nek uđu u NATO, nek' pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko. Ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona, dok se ne natjera Bakira Izetbegovića da promijene izborni zakon, sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO", rekao je.

Figa za HDZ-ovce

Na kraju je predsjednik Milanović kazao da nakon današnjeg istupa očekuje reakcije iz HDZ-a, pozive, prijetnje.

"Mogu im pokazati samo - ovo", poručio je i pokazao - figu.