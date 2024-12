Meteorolog otkriva tko će u Novu godinu sa šalom i rukavica, a tko pod vedrim nebom

Većinom mirno i vedro ostat će i u novogodišnjoj noći. No, često će ovi prizori biti zamagljeni.

Naime, danas je bilo dugotrajne sumaglice i magle, osobito na istoku zemlje, pa i Podravini, Posavini. Bilo je toga i mjestimice na moru, najviše u zadarskom akvatoriju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema ponoći, ta će se magla proširiti na skoro cijelu nizinsku Hrvatsku pa i dobar dobar dio sjevernog Jadrana, osobito Kvarnera, a najgušća će biti u Slavoniji te uz rijeke. No, gorska područja, iznad 800-tinjak metara izviru kao otoci u toj magli pa se tu može računati na vedrinu, kao uostalom i u Dalmaciji pa i većini zaobalja.

Gledajući temperature, za sam doček, neće biti pretjerano hladno, ali na kopnu treba šal, kapa, rukavice, deblja jakna. U nizinama nekoliko stupnjeva u minusu, a u onim rupama u magli, to jest u u višim predjelima slavonskog gorja, zagorja te Gorskog kotara uz slab do umjeren jugozapadnjak ostaje većinom u malom plusu. Na Jadranu znatno ugodnije, od 6 do 9 Celzija, bez šala i bez rukavica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do jutra zatim nema nikakvih većih promjena, magla postojana u nizinama, često uz inje i mraz. Temperatura će biti za nijansu niža nego u ponoć, osobito hladno bit će u Lici.

Dakle, za razliku od prošla dva dočeka koja su obilježili južina i iznimna toplina, večeras jedan uobičajeno hladan i suh, ali ponegdje maglovit ulazak u 2025.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa