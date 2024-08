Nakon poremećaja u četvrtak i u petak su se u podnožju Alpa stvarale nestabilnosti, koje će večeras i tijekom iduće noći prelaziti naše krajeve, najizraženije zapad i sjeverozapad Hrvatske.

SUBOTA

U noći je na zapadu moguće jače grmljavinsko nevrijeme, a neki od tih pljuskova stići će do istoka zemlje, a koji neverin sa sjevernog Jadrana i do sjevera Dalmacije, no na krajnjem jugu će vrlo vjerojatno ostajati suho. Cijeli taj prvi dio sutrašnjeg dana još će biti promjenjiv, prolazno s kišom i pljuskovima uglavnom na kopnu, ali lokalno još uvijek može biti onih obilnijih. Najniža temperatura od 16 do 20 °C, uz obalu od 20 do 25 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno razvedravanje već sredinom dana. Uglavnom suho, samo mala mogućnost kojeg kraćeg pljusak uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab, ugodnije, bit će uglavnom oko 27-28 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano i suho. I dalje slab do povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar, ali ugodnije. Bit će ustvari vrlo toplo uz 28 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano, ali još uvijek nestabilno pa postoji mogućnost za ponegdje malo kiše ili kakav pljusak praćen grmljavinom, uglavnom u zaleđu, ali taj je šansa gotovo zanemariva na jugu. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, navečer pojačani, ali bit će manje vruće, između 31 i 33 °C. Na sjevernom Jadranu prolazno još jedan porast naoblake, moguće uz mjestimičnu kišu i pljuskovi, prvenstveno u unutrašnjosti Istre i riječkom zaleđu, ali ponegdje ti pljuskovi mogu biti izraženiji. Umjerena bura nakratko će malo popustiti pa i djelomično okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 33 °C, u gorju između 25 i 27 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti opet sve sunčanije, ali još u početku s nedjelje na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka može biti povremeno više oblaka, ali samo rijetko i kojeg kraćeg popodnevnog pljuska. Noći ne odviše tople, ali dani ponovno vrući, ali bit će to u prvoj polovici tjedna uobičajene vrijednosti temperature za ovaj dio kolovoza.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca, nerijetko i vedrine, ali u početku bez one nesnosne vrućine kakvu smo imali. No, vrućina od utorka opet postupno sve neugodnija. Nakon jutarnjeg burina, barem manju ugodu će danju donositi slab do umjeren maestral.

Sve u svemu, prave ljetne prilike…

Tekst se nastavlja ispod oglasa