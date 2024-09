Meteorolog najavio kišu i pljuskove s grmljavinom, pa otkrio kada će se razvedriti

Novi tjedan u unutrašnjosti počinje oblačno uz povremenu slabu kišu, češću na istoku zemlje, gdje prolazno može biti intenzivnija. No, na Jadranu barem djelomice sunčano, uglavnom suho, a malo sunca bi nakratko moglo proviriti i u dijelu Gorskog kotara i Like. Manje vjetrovito nego danas, slab do ponegdje u Slavoniji umjeren sjeverozapadnjak. Na moru umjerena, u početku na jugu ponegdje pojačana bura i tramontana. Jutro prohladno, između 7 i 10 °C u kopnenim, a tek oko 12-13 °C u krajevima uz samo more.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje oblačno, čak i tmurnije uz sve češću tu povremenu kišu. Vjetar uglavnom slab sjeverozapadni, a mala je utjeha što će temperatura biti 2, možda 3 stupnja viša od današnje, oko 15-16 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu još jedno oblačno i kišovito popodne, ali kiša bi trebala posustajati prema večeri, kao i umjeren sjeverozapadnjak. Ostaje debelo ispod prosjeka za doba godine, tek oko 12-13 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano, uglavnom suho, a i tramontana će oslabjeti. Zato ugodnije, a pomoći će i koji stupanj više, između 20 i 23 °C. No, naoblačenje navečer, čini se na zadarskom području najprije s kišom, mjestimice moguće i grmljavinom.

Na sjevernom Jadranu sunčana razdoblja, ali postupan porast naoblake, u gorju uz slabu kišu, češću krajem dana i navečer, kada će je s jačanjem bure biti i mjestimice na obali. Temperatura slična, između 19 u 21 °C, u zaleđu oko 15 °C.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti nakon utorka napokon smanjenje naoblake, sunčana razdoblja pa i porast dnevne temperature. No, neće biti sasvim suho ni odviše toplo. Kiša svakodnevna u Gorskoj Hrvatskoj, povremena na zapadu, a izostajati će na istoku, gdje će se već u utorak probiti malo sunca. Idućeg vikenda čini se suho i znatno povoljnije, rujnu primjerenije.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu promjenjiviji dani uz izgledniju kišu, češću u srijedu i četvrtak kada će osobito u Dalmaciji biti pljuskova praćenih grmljavinom. Naime na jugu će zapuhati pojačano jugo i istočni vjetar, a na će do četvrtka biti jake bure. Postupno razvedravanje u petak, a zatim i ugodniji vikend.