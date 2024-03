Kraj današnjeg dana prilično nestabilan uz premještanje frontalnog poremećaja preko naših krajeva koji donosi jaku kišu, pljuskove uz Jadran ponegdje i nevrijeme. No, to naoblačenje stiže u jakoj južnoj struji ispred kojeg je danas stigla i veća količina saharskog pijeska, vidljivog kao mutnoću i na satelitskim snimkama. No, to pogoršanje razmjerno brzo prelazi preko naših krajeva pa već tijekom iduće noći oborine prestaju.

ČETVRTAK

Do jutra već uglavnom suho pa i barem djelomice vedro. Ostaje i dalje razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni vjetar, i na kopnu i na moru. Kasnije prijepodne oko Istre i Kvarnera stiže opet sve više oblaka. Najniža temperatura slična ili malo niža, između 5 i 9 °C na kopnu, a oko 10-11 °C na Jadranu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj jedno prolazno naoblačenje, ali samo mjestimice može pasti malo kiše, možda i kakav pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom. No, više će smetati umjeren i jak, prolazno na udare olujan jugozapadni vjetar. Pritom manje toplo nego danas, bit će oko 16 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje suho i barem djelomice sunčano, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjeren, ponegdje jak jugozapadnjak. Temperatura malo niža, ali i dalje razmjerno visoka za doba godine, od 17 do 21 °C.

U Dalmaciji promjenjiva naoblaka uz jako jugo, ali uz more nešto češća sunčana razdoblja. Postoji šansa za pokoji pljusak praćen grmljavinom, uglavnom sjevernije, na širem zadarskom području i u zaobalju. Temperatura oko 17 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj najvjetrovitije, u početku i oblačnije s povremenom kišom, ponegdje izraženijim pljuskom praćenim grmljavinom, osobito na širem riječkom području. Postupno smirivanje navečer, smanjenje naoblake, iako u gorju još razmjerno vjetrovito.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti oborine izostaju do potkraj ponedjeljka. Posvuda sve toplije i dalje uz južinu, povremeno i izraženiji jugozapadni vjetar, ali bit će dosta sunca, posebice za vikend. Temperatura će danju nerijetko biti oko čak 25 °C, lokalno u Slavoniji i koji više od toga, što je oko rekordnih vrijednosti za ovo doba godine. Malo svježije od utorka, ali bit će tek manje toplo.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano, suho i također iznadprosječno toplo, ali svakodnevno uz umjereno i jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Više oblaka i nestabilnosti stiže u Uskrsni ponedjeljak, osobito krajem dana. No, bit će to, sve u svemu, ugodne prilike za blagdanski vikend.